이미지 크게보기 사진 = 풍자 SNS

이미지 크게보기 사진 = 한혜진 유튜브 채널

'30kg 감량' 풍자가 다이어트 후 근황을 솔직하게 밝혔다.9일 한혜진 채널에는 '한혜진 몸무게 60 찍었다' 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속 풍자는 한혜진, 엄지윤과 함께 글램핑을 즐기며 솔직한 대화를 나눴다.편안한 분위기 속에서 서로의 최근 변화에 대한 이야기가 이어졌고, 특히 다이어트와 체형 변화가 화두에 올랐다. 한혜진은 엄지윤의 달라진 모습에 놀라움을 드러냈고, 자연스럽게 체중 관리 이야기가 이어졌다.대화 도중 과거 기사 언급이 다시 회자됐다. 엄지윤은 “풍자가 엄지윤보다 날씬하다는 기사에 충격받았다”고 말하며 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 그는 “그거 때문에 다이어트해야겠다 생각하고 있었는데 장염이 걸렸다”고 덧붙이며 예상치 못한 상황을 전했다.한혜진 역시 자신을 둘러싼 기사 반응을 언급하며 “언니도 비만 됐다고 뜨지 않았냐”는 농담에 “그래서 급하게 좀 뺐다”고 받아치며 유쾌한 분위기를 이어갔다.또한 전을 함께 먹던 중 풍자는 갑자기 “축하할 일이 있다. 제가 드디어 30kg을 감량했다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이를 들은 엄지윤은 “그럼 100kg이네? 초고도비만에서 경도비만이 됐다”며 노래를 흥얼거리듯 상황을 농담으로 풀어내 현장을 폭소하게 만들었다.이에 풍자는 “초고도에서 고도됐다”라고 스스로 상황을 정리하듯 말하며 자조 섞인 유쾌한 반응을 보였다. 이어 “너 잘 놀린다”라고 덧붙였다.식사 장면에서도 티키타카는 계속됐다. 기름을 두르는 문제 하나에도 “오 다이어터”, “말라깽이” 같은 농담이 오갔고, 풍자는 “관리들 좀 해라”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr