사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자와 경수가 주말마다 데이트를 즐기는 일상을 공유했다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 경수와 데이트 한 사진을 게시했다.공개된 사진 속 31기 경수는 관리실에서 누운 채 회색 담요를 덮고 있다. 눈가에는 보호 안대가 올려져 있으며 머리 부분에는 기기가 연결된 모습이 담겨 있다. 사진 한편에는 순자가 적은 "부럽다"라는 문구가 함께 적혀 있어 시선을 끈다.다른 사진에서는 31기 순자와 31기 경수가 흰색 상의를 맞춰 입고 포토부스에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 31기 순자는 브이 포즈를 하거나 볼을 부풀린 표정을 짓고 있으며 31기 경수는 옆에서 함께 카메라를 바라보고 있다.또 다른 컷에서는 31기 순자가 뒤에서 31기 경수를 끌어안고 있으며 두 사람은 밝은 표정으로 자연스러운 분위기를 연출한다. 마지막 컷에서는 31기 순자가 뒤에서 손을 뻗어 31기 경수의 볼을 잡고 장난스러운 포즈를 취하며 다정한 모습을 보여준다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr