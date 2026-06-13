사진 = 임지연 인스타그램

사진 = 임지연 인스타그램

사진 = 임지연 인스타그램

사진 = 임지연 인스타그램

배우 임지연이 다양한 스타일을 완벽하게 소화하며 눈부신 비주얼을 선보였다.최근 임지연은 자신의 인스타그램에 "오늘도 멋세계"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 임지연은 나무와 수풀이 어우러진 야외 공간에서 초록색 니트 가디건과 화이트 원피스를 매치한 채 양팔을 펼치고 환한 미소를 짓고 있다. 화이트 레이스 디테일이 더해진 원피스와 초록색 크로스백이 자연스러운 분위기를 완성하며 편안하면서도 따뜻한 매력을 전한다.또 다른 사진에서는 한옥과 초가 지붕이 자리한 전통 마을을 배경으로 연두빛 저고리와 짙은 남색 치마의 한복을 입고 포즈를 취하고 있다. 고즈넉한 풍경과 산자락이 어우러진 공간 속에서 임지연의 단아한 분위기가 더욱 돋보인다.이어 공개된 사진에서는 화려한 금색 문양이 들어간 분홍빛 한복 저고리와 짙은 색 치마를 입고 정면을 바라보며 미소를 짓고 있다. 한복 특유의 색감과 단정한 헤어스타일이 조화를 이루며 우아한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서는 붉은 배경 앞에서 블랙 스팽글 드레스를 입고 서 있다. 반짝이는 소재의 드레스와 깔끔하게 올린 헤어스타일, 골드 컬러 이어링이 어우러지며 세련된 분위기를 완성했고 차분한 미소로 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "진심 너무 이뻐요" "아 배우님 진심 사랑해요" "진짜 배우님 연기를 정말 좋아해요" "전통적인 스타일부터 현대적인 스타일까지 정말이지 환상적이에요" 등의 댓글을 달았다.임지연은 최근 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'를 통해 시청자를 만나고 있다. 극중 임지연은 조선 악녀 영혼이 씌인 무명배우 신서리 역으로 코믹부터 로맨스, 액션 등 다양한 연기를 소화해 호평받고 있다.한편 1990년생으로 36세인 임지연은 5살 연하 1995년생 배우 이도현과 3년째 공개 열애 중이다. 두 사람은 더 글로리를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며 지난 2023년 4월 열애 사실을 공식 인정해 많은 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr