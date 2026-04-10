김연아, 고우림 결혼식. / 사진=김연아, 고우림 인스타그램

고우림이 김연와의 신혼집을 언급했다./사진제공=MBC

포레스텔라 고우림이 김연아와의 신혼집을 언급했다.지난 9일 방송된 MBC 예능 ‘구해줘! 홈즈’에는 포레스텔라 조민규, 고우림 출연이 예고됐다.영상 말미 공개된 예고편에 등장한 조민규, 고우림은 양세형과 함께 빌라 임장에 나섰다. 독특한 구조물에 고우림은 “집에서 볼 수 있는 풍경이 아니다”라고 놀랐고, 자신의 이름을 부르자 계단에서 얼굴을 내미는 장난기 넘치는 모습을 보였다.집에 개인 공간이 있냐는 질문에 고우림은 “모두가 그분의 것이기 때문에”라고 답했다. 이후 고우림은 “오늘 말을 좀 실수한 것 같다”라고 후회했고, 양세형도 “실수를 많이 하시더라”고 해 웃음을 자아냈다.한편, 고우림은 전 피겨스케이팅 선수 김연아와 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 두 사람은 서울 흑석동의 고급 아파트에서 거주 중인 것으로 알려졌다. 해당 집은 김연아가 2011년 22억 원에 매입한 것으로, 현재 시세는 약 85억 원으로 전해졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr