배우 서민정이 남편과 함께 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. / 사진=서민정 SNS
배우 서민정이 남편과 함께 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. / 사진=서민정 SNS
배우 서민정이 누리꾼들과 소통 중 당혹감을 표출했다.

서민정은 10일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.

이날 한 누리꾼은 서민정에게 "다음 미국 대통령 선거 나와주세요"라고 요청했다.

누리꾼들 한 명 한 명에게 성실하게 답변을 해왔던 서민정은 당혹감에 처음으로 어떠한 코멘트를 달지 않았다. 자신이 출연했던 시트콤 MBC '거침없이 하이킥' 속 만두를 물고 있는 사진으로 대체하며 넋이 나간 듯한 기분을 표현했다.
사진=서민정 SNS
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한편 서민정은 1979년생이다. 2000년 VJ로 데뷔해 2006년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'을 통해 인기 반열에 올랐으나, 2007년 깜짝 결혼을 발표하며 뉴욕으로 떠났다. 남편은 캐나다 교포 출신 치과의사이며, 두 사람은 이듬해 딸 예진 양을 낳아 슬하에 두고 있다.

한편 서민정은 1979년생이다. 2000년 VJ로 데뷔해 2006년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'을 통해 인기 반열에 올랐으나, 2007년 깜짝 결혼을 발표하며 뉴욕으로 떠났다. 남편은 캐나다 교포 출신 치과의사이며, 두 사람은 이듬해 딸 예진 양을 낳아 슬하에 두고 있다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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