이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

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1990년대 ‘낭랑 18세’로 큰 사랑을 받았던 가수 한서경이 화려했던 시절 뒤에 감춰진 현실을 털어놨다.9일 방송된 MBN ‘특종세상’에는 한서경이 출연해 현재의 삶과 그동안 겪어온 굴곡진 인생사를 공개했다.이날 방송에서 한서경은 여전히 무대에 서며 활동을 이어가는 근황을 전했다. 녹음실에서 남편과 함께 일상을 보내는 모습도 공개되며 눈길을 끌었다.하지만 밝은 모습과 달리, 그의 삶에는 적지 않은 어려움이 있었다.한서경은 화려한 전성기를 떠올리며 “음반이 100만 장 팔리고 거리마다 노래가 나왔다”고 회상했다. 당시 그는 서태지와 아이들과 함께 1992년 신인상도 수상한 바.그러나 이후 예상치 못한 일들이 이어지며 삶은 크게 흔들렸다.특히 빙수 사업 실패와 사기 피해가 겹치면서 경제적으로 큰 타격을 입었다. 그는 “주저앉고 싶었다. 정말 주저앉았다”고 당시 심경을 전했다.여기에 가족사까지 겹쳤다. 아버지는 사고로 세상을 떠났고, 이후 어머니는 1년동안 극심한 우울증을 겪게 됐다. 어머니는 치매 증상마저 보이기 시작했다고. 한서경은 “이게 바닥인지 알았는데 지하 200미터 정도는 쑥 있더라”며 “지진해일처럼 이런 것들이 불어서 오더라”고 힘든 상황을 떠올렸다.현재도 상황은 녹록지 않다. 그는 “계속 빚을 갚고 있는 상황”이라며 생활의 무게를 전했다.그리고 한서경은 결국 가장 힘들었던 순간을 꺼내놨다.그는 “사기를 당해서 강남 아파트를 날렸다. 전 재산을 다 날리고 매달 마이너스였다”며 이어 “친구를 만나도 계속 '돈 빌릴 수 있을까?' 생각만 했다. 가사도우미라도 하고 싶었다"고 고백했다.또 “생활이 쉽지 않다”며 “지금도 생활고를 겪고 있다”고 덧붙여 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr