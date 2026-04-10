넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 정지훈이 촬영을 위해 벌크업을 했다고 밝혔다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 '건우'(우도환 분)와 '우진'(이상이 분)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 정지훈은 극 중 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)에 대적하는 빌런 '백정' 역으로 분했다.정지훈은 "이제는 몸을 그만 좀 벗어야 하지 않나 싶다. 웬만하면 이제 그만 까야겠다. 이번 작품을 끝으로 그만 벗어야겠다는 생각도 들었다. (몸 만드는 게) 너무 힘들었다"고 밝혔다. 이어 그는 "(백정은) 아예 정말 살인병기처럼 해보자 싶었다. 클리셰지만 살인병기처럼 해보자 해서 그런 몸을 만들었다"고 설명했다.몸을 키우는 과정에서 6~7kg 정도를 증량했다는 정지훈은 "운동선수들이 은퇴 후 운동 안 한다고 하시지 않나. 나도 그 마음을 알 것 같다"고도 말했다. 그는 "조금만 나태해져도 이제 내려놨다고 하시고 일단 지금은 제가 하는 일이 있으니까 꾸준히 운동을 한다. 보통 5시 전에 식사를 마치고 그 이후에는 프로틴으로 대체한다"고 밝혔다.또한 정지훈은 향후 연기 방향에 대한 바람도 드러냈다. 그는 "기회가 된다면 일부러 망가지는 나태한 캐릭터도 해보고 싶다. 먹는 걸 좋아해서 배가 나오는 역할도 자신 있다"며 웃었다. 다만 "노출 연기를 완전히 그만두겠다는 건 아니다. 다만 예전처럼 극단적으로 만들고 싶지는 않다"고 선을 그었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr