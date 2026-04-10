이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 친자확인 부부의 아내가 결국 친자 검사를 했다.9일 방송된 JTBC 예능프로그램 '이혼숙려캠프'에서는 ‘친자확인 부부’의 갈등이 공개됐다.이날 방송에서 동서와의 외도를 의심했던 아내가 남편의 또 다른 여자 문제를 폭로했다. 아내는 "남편이 목사임에도 생각과 행동이 문란하다고 주장하며, 이별 기간 중 한두 달 만에 다른 여자와 동거했다"며 "지인들의 동영상을 수집하고 있다"고 말해 충격을 안겼다.아내는 남편과 동서의 관계를 두고 강한 의혹을 제기했다. 그는 “내가 오죽하면 친자확인을 하자고 했겠냐”며 “조카 셋 중 하나는 당신 애 아니냐. 아니면 둘이 내연관계냐”고 몰아붙였다.감정이 격해지자 아내는 “동서와 잤냐”고 직설적으로 따져 물었고, 이를 지켜보던 서장훈은 “아무리 화가 나도 우리가 할 말과 안 할 말이 있다”며 선을 넘은 표현에 대해 지적했다.하지만 아내의 의심은 멈추지 않았다. 그는 이미 '친자 검사' 비용까지 알아봤다며 “조카 머리카락도 직접 모아놨다”고 밝혀 충격을 안겼다. 의심은 일상 속 사소한 단서들에서 시작됐다고 했다. 남편이 조카의 생일을 챙기는 모습 이후 감정이 쌓였고, 집 안에서 발견된 물건들이 의혹을 키웠다는 것.특히 아내는 “바지를 입으려 했는데 계속 흘러내리더라. 뒤집어 보니까 88사이즈였다. 나는 그런 사이즈를 산 적이 없다”며 해당 바지가 동서의 것이라고 주장했다. 이에 남편은 “어머니 옷이다. 우리 집에서 그 사이즈 입는 사람은 어머니뿐”이라고 반박했다.직접 바지를 가져와 확인하는 상황까지 이어지자, 스튜디오 분위기도 달라졌다. 이를 지켜보던 서장훈은 “이건 의심의 여지가 있다고 볼 수도 있다”며 앞선 상황과는 다른 반응을 보였다.아내는 여기서 그치지 않고 여성용 우산, 퇴사한 직원과의 관계까지 언급하며 의혹을 계속 확대했다. 심지어 동서를 상대로 고소를 준비 중이라고 밝혀 갈등은 극단으로 치달았다. 결국 남편은 아내의 요구대로 친자확인 검사를 진행했다. 서장훈은 "친자 확인 결과가 나왔다. '아니다'라고 전해 모두를 안도하게 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr