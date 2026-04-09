방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 주은연 교수, 한로로, 변호사 박민철, 김남길 / 사진제공=tvN

방송인 유재석이 MC를 맡은 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 기록했다. 앞서 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연진 조세호가 각종 논란으로 프로그램에서 하차했다.지난 8일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 338회는 수도권 가구 기준 평균 3.9%, 최고 5.1%, 전국 가구 기준 평균 3.8%, 최고 5.1%를 기록하며 케이블 종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성했다.(닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)개화 특집으로 꾸며진 이날 방송에서는 수면 장애 130만 시대를 배경으로 20년간 불면증을 연구해온 주은연 교수, 차트를 점령한 록스타이자 청춘의 아이콘 한로로가 출연했다. 이어 국내 업계 1위 로펌의 이혼 전문 변호사 박민철, 그리고 5시간 팬미팅을 위해 신인 가수로 데뷔한 김남길까지 다채로운 인물들이 유재석과 진솔한 이야기를 나눴다.한편 다음 방송에는 대한민국 축구 레전드 안정환과 20년간 죽음학 강연을 하고 있는 정현채 교수가 출연한다. 또 의대·한의대·약대를 포기하고 꿈을 위해 사범대를 선택한 서울대 26학번 새내기 유하진 학생, 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'의 주인공인 메릴 스트립, 앤 해서웨이의 출연이 예고돼 기대감을 높인다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr