'사냥개들2'에 출연한 이시언의 연기력이 도마 위에 올랐다./사진=텐아시아DB

'사냥개들2'에 합류한 배우 이시언./사진제공=넷플릭스

배우 이시언이 ‘사냥개들’ 시즌 2에 합류한 가운데, 연기력에 대한 시청자들의 의견이 엇갈리고 있다.지난 3일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’ 시즌 2에서 이시언은 전 국정원, 현 브로커 ‘만배’ 역으로 출연했다.이시언이 맡은 ‘만배’는 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)을 위험에 빠뜨리는 글로벌 복싱 리그의 큰 판을 짜는 인물이다. 여기저기 발이 안 닿는 곳이 없는 마당발에 빠른 눈치와 판단력으로 프로페셔널하고 스마트한 면모를 자랑한다. 두뇌뿐만 아니라 생활 액션에도 강한 캐릭터다. 이시언은 날카로운 캐릭터를 표현하기 위해 체중 감량에 성공했다. 건조한 목소리와 말투로 캐릭터의 이성적이고 계산적인 모습을 표현했다.그러나 방송을 본 시청자들은 이시언의 캐릭터와 연기에 대해 부정적인 반응을 보였다. "똑똑한 책사 캐릭터인데 하는 일마다 실패하니 캐릭터가 이상해 보임", "이시언이 맡으니 캐릭터가 가벼워 보이고 개그칠것 같은 느낌이 들어서 몰입도가 살짝 떨어지는 느낌", "이시언은 진짜 미스캐스팅인 듯" 등의 반응을 보였다. 반면 "생각보다 연기 잘하는 것 같다"는 일부 목소리도 있다.한편, ‘사냥개들’ 시즌 2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 '건우'와 '우진'이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 우도환, 이상이, 정지훈(비) 등이 출연했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr