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스트레이 키즈 필릭스가 탬버린즈 베이징 타이쿠리 플래그십 스토어 & 선샤인 팝업 스토어 행사 참석을 위해 7일 오후 김포국제공항을 통해 중국으로 출국했다.
스트레이 키즈 필릭스, 이렇게 잘생기면 반칙 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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