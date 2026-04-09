가수 염유리가 췌장암 투병 중인 어머니를 위한 무대를 선보인다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'

염유리의 무대에 장윤정이 눈시울을 붉혔다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'

허찬미가 김용빈에게 자신에게 누표했는지 묻는다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'

길려원이 돌직구 질문으로 마스터들을 당황하게 한다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트'

가수 염유리가 췌장암 4기 판정을 받고 투병 중인 어머니를 위해 '미스트롯4 토크콘서트' 무대에 서며 묵직한 여운을 선사한다. 마스터 장윤정은 염유리의 무대에 눈시울을 붉힌다.9일 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 토크콘서트' 3회에서는 결승 무대에 오르지 못했던 염유리의 인생곡 무대가 처음으로 베일을 벗는다.이날 염유리는 어머니의 추천곡인 이미자 '내 삶의 이유 있음은'을 선곡한다. 외출이 쉽지 않은 상황에도 딸의 무대를 직접 보기 위해 녹화장을 찾은 어머니의 존재가 무대에 더욱 특별한 의미를 더한다. 장윤정은 "유리 씨 무대에 방해가 될까 봐 차트로 얼굴을 가리고 울었다"라고 당시를 떠올렸다. 김용빈 역시 감정을 추스르지 못한 채 눈물을 보였다고 한다. 염유리의 진심이 담긴 인생곡 무대는 본 방송을 통해 만나볼 수 있다.감동뿐만 아니라 마스터들을 당황하게 한 직설적인 질문들도 이어진다. 선(善) 허찬미는 '미스터트롯3' 방영 당시 김용빈에게 문자 투표를 보냈다는 사실을 밝히며 "용빈 씨는 저를 투표해 주셨는지 궁금하다"라고 묻는다. 김용빈은 자신도 투표에 참여했다고 답하면서도, 누구에게 투표했는지에 대해서는 선뜻 답하지 못한다. 급기야 핸드폰을 바꿔 인증이 어렵다고 해명하며 현장을 웃음으로 물들였다는 전언이다.길려원 역시 돌직구 질문으로 분위기를 뒤흔든다. 지난 데스매치에서 자신을 선택하지 않은 붐과 안성훈을 향해 이유를 직접 캐묻는 것. 예상치 못한 질문에 마스터들까지 당황한 가운데, 트롯 여제들과 마스터들이 주고받는 팽팽한 공방이 또 다른 재미를 더할 전망이다.'미스트롯4 토크콘서트'는 9일 밤 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr