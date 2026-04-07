방송인 안현모가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

“갈대밭의 백골 여인” – 우음도 백골 시신 사건이 7일 방송된다 / 사진=KBS2 스모킹 건

“갈대밭의 백골 여인” – 우음도 백골 시신 사건이 7일 방송된다 / 사진=KBS2 스모킹 건

2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞은 방송인 안현모가 놀라워했다.2007년 11월, 경기도 화성 우음도의 끝없이 펼쳐진 갈대밭. 고속도로 공사가 한창인 현장에서 수상한 형체가 발견됐다. 자세히 보니 사람 모양의 백골 시신이었다. 이를 발견한 공사장 인부가 혼비백산해 경찰에 신고한 후 곧바로 수사가 시작됐다.시신 주변에 흩어진 옷과 머리카락, 뼈 구조를 분석한 결과, 사망자는 20대 여성으로 추정되는 상황이었다. 인적이 거의 닿지 않는 깊은 갈대숲 속 이 여성은 대체 왜 이토록 처참한 모습으로 발견된 것인지 ‘스모킹 건’에서 심도 있게 파헤친다.의문의 시신은 지문이 남아 있지도 않았고, 치아도 치료받은 흔적이 없었다. 사망자가 누구일지 추정할 수 있는 단서가 전혀 없었다. 하지만 부검 과정 중 전혀 예상치 못한 흔적 하나가 발견됐다. 얼굴뼈에 남겨진 미세한 절단 자국이 있었던 것. 그리고 이는 피해자를 밝혀내는 중요한 스모킹 건이 되고, 마침내 피해자의 신원을 특정했다. 안현모는 “얼굴에 남은 절단의 흔적 하나로 아무것도 단서가 없던 백골 시신 사건의 실체가 밝혀졌다”며 놀라워했다.이지혜는 “피해자를 특정한 후 주변 인물 중에서 범인을 찾아내고 자백을 받아내는 과정 자체가 한 편의 영화 같다”며 “수사팀의 끈질긴 추적이 기적 같은 검거를 만들어냈다”고 감탄했다.한편, 이날 방송에는 시신을 발견한 후 수많은 난관을 극복하고 범인을 검거한 홍승만 전 화성서부경찰서 형사가 직접 출연해 당시 상황을 상세히 전하고, 이유정 성형외과 전문의가 당시 피해자 얼굴에서 발견된 절단 흔적을 통해 피해자에 관한 어떤 단서를 확인할 수 있는지 심도 있게 분석한다.갈대밭 백골 시신에 얽힌 기구한 사연, “갈대밭의 백골 여인” – 우음도 백골 시신 사건은 7일 밤 9시 45분, KBS2 스모킹 건에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr