영파씨 디지털 싱글 커버 이미지/ 사진 제공=알비더블유, DSP미디어, 비츠엔터테인먼트

그룹 영파씨(YOUNG POSSE)가 새 디지털 싱글로 돌아온다.영파씨(정선혜, 위연정, 지아나, 도은, 한지은)는 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'we don't go to bed tonight'을 발매한다.'we don't go to bed tonight'은 영파씨가 데뷔 이후 처음 시도하는 디지코어 장르의 곡으로, '오늘 밤 잠들지 않고 하얗게 불태우겠다'라는 메시지를 담고 있다.다양한 샘플을 자유롭게 매시업하는 디지코어 음악의 특성에 맞춰, 영파씨는 타이틀곡 외에 나머지 4곡의 수록곡을 드럼, 베이스, 신스, 아카펠라 사운드로 배치하는 실험적인 구성을 선보인다. 이를 통해 영파씨는 리스너들의 2차 창작을 유도하며 음악을 즐기는 또 다른 방법을 제시한다.특히, 멤버 전원이 작사에 참여해 특유의 재치 넘치는 래핑을 이어가며 유쾌한 팀 색깔을 완성한다. 디지코어 특유의 오토튠으로 과감하게 왜곡된 보컬과 변칙적인 전개 속에 겹겹이 쌓인 디지털 사운드는 에너제틱한 리듬을 만들어내며 노래를 듣는 누구나 자연스럽게 몸을 움직이게 한다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 서울의 밤을 거침없이 누비는 영파씨의 모습이 담긴다. 이들은 현실과 환상의 경계 속에 지금까지 선보인 곡 중 가장 신나고 떠들썩한 에너지를 전할 예정이다.영파씨의 디지털 싱글 'we don't go to bed tonight'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr