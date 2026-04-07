배우 오연수가 생일 케이크 앞에서 환한 미소를 짓고 있다. / 사진=오연수 SNS

사진=오연수 SNS

우 오연수가 아들을 공개 응원했다.오연수는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "아들이 대학 졸업 후 첫 프로젝트 버츄얼 아이돌 프로듀서를 맡았어요"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 그룹 MW:MEU (뮤)의 유튜브 채널과 SNS 계정이 각각 개설된 모습. 오연수는 "신곡이 나온다"며 "들어봐 달라"고 홍보했다.앞서 오연수는 지난해 자신의 유튜브 채널을 통해 첫째 아들의 미국 대학교 졸업 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 "중간에 군대를 다녀와서 이제 졸업한다. 모성애라는 걸 저에게 느끼게 해준 첫째는 매번 처음 느끼는 감정을 준다"며 속마음을 전했다.한편 1971년생으로 올해 54세인 오연수는 1998년 배우 손지창과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 두 아들은 각각 1999년생, 2003년생으로 모두 성인이 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr