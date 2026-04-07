'21세기 대군부인' 변우석과 아이유 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 변우석과 아이유의 모습을 담은 포스터 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 아이유와 변우석이 첫 방송 전에 화제성 순위 1, 2위에 올랐다.MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 드라마다. 오는 10일 첫 방송을 앞두고 시청자들의 세계관 과몰입을 도와줄 관전 포인트를 짚어봤다.'21세기 대군부인'은 다재다능 올라운더 아이유(성희주 역)와 명불허전 대세 변우석(이안대군 역)의 만남으로 높은 관심을 모은다. 여기에 노상현(민정우 역), 공승연(윤이랑 역), 유수빈(최현 역), 이연(도혜정 역) 등 시청자들의 취향을 저격하는 배우들이 모여 환상의 시너지를 발휘한다. 특히 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2026년 4월 1주차 TV-OTT 드라마 출연자 화제성 순위에서 첫 방송 전에 아이유와 변우석이 1, 2위에 등극하는 쾌거를 이루며 인기를 입증하고 있다.또한 2022년 MBC 드라마 극본공모 당선작으로 선정되며 재미를 인정받은 대본과 '환혼', '김비서가 왜 그럴까' 등 트렌디한 영상미를 보여준 박준화 감독이 뭉쳐 기대감을 높인다. 이에 믿고 보는 감독과 배우, 그리고 이제껏 본 적 없는 신선한 스토리의 조화가 펼쳐질 '21세기 대군부인' 첫 방송이 기다려진다.'21세기 대군부인'은 왕실이 남아 있는 21세기 입헌군주제를 배경으로 한다. 극 중 캐슬뷰티 대표 성희주(아이유 분)는 모든 걸 다 가졌지만 평민에 서출이라는 출신의 한계를 갖고 있다. 반면 이안대군(변우석 분)은 고귀한 신분이지만 왕이 될 수 없는 운명 탓에 숨죽이며 살아간다. 이렇게 각자의 벽에 부딪힌 두 사람은 자신에게 주어진 운명을 바꾸기 위해 계약 결혼이라는 수단을 선택한다.성희주와 이안대군의 로맨스를 비롯해 '21세기 대군부인' 속 세계관을 풍성하게 채워줄 각양각색 관계성에도 이목이 쏠린다. 국무총리 민정우(노상현 분)는 성희주, 이안대군과 가장 가까운 친구였지만 계약 결혼을 계기로 조금씩 흔들리기 시작한다. 또한 어린 아들과 왕실을 지켜야 하는 대비 윤이랑(공승연 분)은 이안대군과 대립하며 색다른 긴장감을 불어넣는다.여기에 높은 곳을 향해 함께 걸어갈 성희주와 수석비서 도혜정(이연 분), 충직한 군신 관계인 이안대군과 보좌관 최현(유수빈 분)까지, 모두의 취향을 저격할 21세기 관계성 맛집의 탄생을 예고한다. 치열한 경쟁과 훈훈한 조력, 그리고 피보다 진한 우정 등 다채로운 재미로 가득할 '21세기 대군부인'에 관심이 쏠린다.'21세기 대군부인'은 10일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr