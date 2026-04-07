가수 탑(T.O.P)이 첫 정규앨범 수록곡인 '완전미쳤어! (Studio54)'로 활동을 이어간다. 사진제공= 탑스팟픽쳐스

가수 탑(T.O.P)이 첫 정규앨범 수록곡인 '완전미쳤어! (Studio54)'로 활동을 이어간다.탑은 8일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 솔로 정규 1집 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'의 더블 타이틀곡 중 하나인 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오를 공개한다.신곡 '완전미쳤어! (Studio54)'는 80년대 하우스 음악을 탑의 색깔로 재해석한 곡이다. 앞서 공개한 'DESPERADO' 뮤직비디오가 미니멀한 연출로 화제를 모았다면, 이번 곡은 반복적인 리듬과 비트를 강조한 그루브가 특징이다.이번 뮤직비디오는 제작진 화려한 라인업으로도 관심을 끌었다. 배우 겸 가수 나나가 출연했으며, 넷플릭스 '오징어 게임'의 채경선 미술감독과 '오징어 게임2'의 김지용 촬영감독이 참여해 완성도를 높였다.최근 발매한 정규 앨범 '다중관점'은 총 11곡으로 구성됐다. 이 앨범은 발매 첫날 스포티파이에서 약 147만 스트리밍을 기록했다. 이는 2026년 발매된 K팝 솔로 아티스트의 첫날 기록 중 가장 높은 수치이며, 올해 솔로 앨범 중 처음으로 100만 스트리밍을 넘어선 기록이다.글로벌 차트 성적도 상위권에 머물고 있다. 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 3위에 올랐으며 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 전 세계 15개국 차트에서 1위를 차지했다. 애플 뮤직 월드와이드 차트에도 16위로 진입하며 활동 20년 차 솔로 가수의 저력을 보였다.가수 탑(T.O.P)의 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오는 8일 저녁부터 공식 채널에서 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr