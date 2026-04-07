ENA ‘클라이맥스’ 하지원이 지옥에서 천신만고 끝에 생존하며 처절한 ‘퀸의 귀환’을 알렸다. / 사진 제공=ENA ‘클라이맥스’

ENA ‘클라이맥스’ 하지원이 지옥에서 천신만고 끝에 생존하며 처절한 ‘퀸의 귀환’을 알렸다. / 사진 제공=ENA ‘클라이맥스’

ENA ‘클라이맥스’ 하지원이 지옥에서 천신만고 끝에 생존하며 처절한 ‘퀸의 귀환’을 알렸다.하지원은 지난 6일 방송된 ENA ‘클라이맥스’에서 살인 사주 의혹에서 벗어나기 위해 자신의 목숨까지 이용한 ‘자해 쇼’와 대국민 기만 기자회견을 펼쳤던 배우 추상아 역을 맡아, WR그룹 이양미(차주영)와의 담판 끝에 ‘국회의원 후보 배우자’로 우아하게 부활하며 소름 돋는 열연을 선보였다.이날 방송에서 추상아(하지원)는 이양미가 자신의 작품 복귀를 막는 것은 물론, 국회의원 후보인 남편 방태섭(주지훈)의 자금줄까지 끊었다는 사실을 알게 되며 착잡함을 감추지 못했다. 설상가상으로 “이 작품 못 잡으면 최소 몇 년을 쉬어야 하고, 운이 좋아 복귀해도 이혼녀나 애 엄마 역할일 것”이라는 소속사 대표의 직언에 굴욕을 무릅쓰고 이양미를 기다렸으나, 끝내 바람을 맞는 처참한 상황에 놓였다.사면초가에 빠진 추상아는 스스로 ‘미끼’가 되기로 결심했다. 추상아는 남편 방태섭에게 “당신 인생에서 내가 트로피가 되어줘야 할 시기에 참모진들이 부부 유세도 권하지 않는 게 자존심 상한다”라며, “어차피 밟힌 자존심, 더 밟혀서 뒤집을 수 있으면 그렇게 하겠다”라고 선언하며 직접 이양미를 찾아 나섰다.골프장에서 재회한 이양미가 일부러 홀인원 골프공을 변기에 빠트리자, 추상아는 이를 맨손으로 주워 직접 씻어주는 처절함 끝에 담판에 성공했다. 이 승부수로 추상아는 WR그룹의 광고 모델 자리를 꿰찬 것은 물론, 하차 위기였던 작품에 화려하게 복귀하며 전세를 역전시켰다. 이후 방태섭과 동반 선거유세에 나선 추상아는 대중 앞에서 ‘트로피 와이프’로서의 우아한 미소를 지어 보이며 ‘퀸의 귀환’을 알렸다.특히 “시들어가는 것보다 부서지는 게 낫다”라고 읊조리며, 모든 판을 새로 짜준 이양미를 향한 복수를 방태섭과 함께 다짐한 추상아의 모습은 향후 전개에 대한 궁금증을 더욱 끌어올렸다. 벼랑 끝에서 살아 돌아온 추상아가 앞으로 과연 ‘꽃길’만 걸을 수 있을지, 후반부 전개에 시청자들의 초미의 관심이 쏠리고 있다.ENA ‘클라이맥스’는 7일(오늘) 밤 10시 8회를 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr