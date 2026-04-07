QWER, 10개월 만의 컴백 소식…20일 남았다

밴드 QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)이 오는 27일 새 앨범을 발표하고 활동을 재개한다.QWER은 지난 6일 공식 SNS에 미니 4집 'CEREMONY'의 컴백 포스터를 게재했다. 공개된 이미지에는 금박 장식이 더해진 졸업장과 함께 앨범 제목, 발매 일자가 적혀 있다. QWER은 "식(式)"이라는 주제를 바탕으로 그간의 활동을 정리하고 새로운 단계로 진입한다는 메시지를 전했다.이번 신보는 지난해 6월 발매한 미니 3집 '난 네 편이야, 온 세상이 불협일지라도' 이후 약 10개월 만에 선보이는 작품이다. QWER은 아티스트로서의 정체성을 정립해가는 과정을 이번 앨범에 담아냈다.QWER의 미니 4집 'CEREMONY'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr