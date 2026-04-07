청담동 원장님들 저리가라…태연, 집순이의 결과물보니
가수 태연이 코덕다운 면모를 보였다.

최근 태연은 자신의 계정에 셀프 메이크업을 한 모습을 게재했다. 공개된 영상 속 태연은 청순가련 느낌으로 메이크업을 한 모습. 샵에 가지 않고도 프로다운 실력을 뽐냈다.
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한편 태연은 2007년 8월 그룹 소녀시대 싱글 1집 '다시 만난 세계'로 데뷔했다. 리더이자 메인보컬로서 그룹의 성공적인 활동을 견인했으며, '지니', 'Gee', '소원을 말해봐' 등 많은 히트곡으로 대중의 사랑을 받았다. 이후 2015년에는 솔로로 공식 데뷔해 국내외 단독 콘서트를 개최하며 성공적인 음악 활동을 이어가고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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