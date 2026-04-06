사진=텐아시아DB

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워너원과 워너블의 만남이 7년 만에 성사됐다. 이날 행사 내내 많은 비가 내렸지만, 안전에 대한 우려 속에서도 아티스트와 팬들은 "비 오는 날도 추억"이라며 미소로 다음을 기약했다.9일 오전 서울 마포구 상암동 DMC문화공원에서는 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스') 첫 방송을 앞두고 미니 팬미팅이 진행됐다.엠넷은 월요일 오전 10시 진행을 공식 공지했지만, 전날부터 상암동에는 팬들이 줄을 서기 시작했다는 소식이 SNS를 통해 전해졌다. 이번 행사는 무료로 진행됐으며, 워너원의 팬이라면 누구나 참석할 수 있었던 만큼 일찍 도착할수록 앞자리에서 멤버들을 가까이 볼 수 있었다.워너원은 2017년 엠넷 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 11인조 보이그룹으로, 2019년 1월 공식 활동을 종료했다. 해체 7년 만에 재결합 소식이 전해지며 이번 리얼리티를 향한 기대감도 컸다.9일 밤부터 내리기 시작한 비는 10일 행사 진행 시간까지 이어졌다. 궂은 날씨에도 팬들은 워너원을 향한 뜨거운 애정을 강조했다. 밤샘 대기를 한 팬도 많았지만, 워너원을 마주한 순간 힘든 기색 없이 행복한 에너지를 내비쳤다.이날 워너원 멤버들은 '프로듀스 101 시즌2' 출연 당시를 떠올리게 하는 교복 차림으로 등장해 팬들과 반갑게 인사를 나눴다. 오전 10시 시작 예정이었으나, 비로 인해 약 20분가량 지연돼 행사가 시작됐다. 그런데도 팬들은 불만 없이 설렘 속에서 멤버들을 기다렸다.다만 입대한 강다니엘과 해외에 체류 중인 라이관린은 참석하지 못했고, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운 등 9명이 무대에 올라 자리를 빛냈다.가장 먼저 입을 연 황민현은 "오랜만에 불러본다, 워너블. 9년 만에 모였다. 예전에 지훈이가 말했던 것처럼 워너블이 모이면 워너원도 모인다고 했는데, 드디어 이 자리가 만들어졌다"며 "다니엘과 관련까지 함께하지 못해 아쉽지만, 그래도 기분이 묘하고 설렌다. 멤버들과 함께하니 긴장도 되고 신기하다. 오늘을 시작으로 함께하는 시간이 많아지길 바란다"고 미소 지었다.박우진은 "마지막 콘서트 이후 눈 깜빡한 것 같은데 벌써 몇 년이 흘렀다. 지금 이 자리에 모인 것도 신기하고 믿기지 않는다"며 "오늘 비만 아니었으면 완벽했겠지만, 이 비마저도 추억이 된 것 같다. 궂은 날씨와 평일임에도 찾아와 주셔서 감사드린다. 앞으로도 재밌는 시간 많이 만들자"고 말했다.김재환은 "이런 궂은 날씨에 많은 분이 와주실까 걱정을 많이 했는데, 정말 많은 분이 함께해 주셔서 감사하다"며 "오늘이 끝이 아니라 시작이 됐으면 좋겠다. 앞으로도 더 행복한 시간을, 끝이 아니라 영원을 바라보며 함께 걷고 싶다. 늘 그 길에 함께해 달라. 사랑한다"고 진심을 전했다.옹성우 역시 "오랜만에 멤버들과 워너블을 만나 정말 기쁘다"며 "이 날씨 속에서 밤새 고생하신 분들도 계셔서 죄송한 마음이 크다. 다음에 만날 기회가 있다면 꼭 실내에서, 더 쾌적한 환경에서 만나고 싶다"고 말해 향후 콘서트에 대한 기대감을 높였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr