킥플립 미니 4집 콘셉트 포토 (왼쪽부터 주왕, 민제, 계훈, 케이주, 동화, 동현) / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

킥플립 미니 4집 콘셉트 포토 (왼쪽부터 시계 방향으로 케이주, 동현, 주왕, 민제, 계훈, 동화) / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 보이그룹 킥플립이 오늘(6일) 신곡 '눈에 거슬리고 싶어'로 컴백한다.킥플립은 6일 네 번째 미니 앨범 'My First Kick'(마이 퍼스트 킥)과 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'를 발매한다. 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 한층 대담해진 킥플립의 변화를 접할 수 있는 하이퍼 펑크 기반의 댄스곡으로, 설레면서도 거침없이 들이대는 사랑 에너지가 매력적이다. 플러팅 장인으로 화제를 모으고 있는 그룹의 능청스러운 화법이 망설이지 않고 첫사랑을 향해 직진하는 돌직구 고백송에 생기를 더한다.미니 3집 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립)으로 첫사랑을 유쾌하게 노래한 킥플립은 네 번째 미니 앨범을 통해 20대의 프롤로그이자 눈부신 청춘의 첫 도전을 담아냈다. 신작에는 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'와 선공개곡 'Twenty'(트웬티)를 포함해 'Stup!d'(스튜피드), '거꾸로', 'Scroll'(스크롤), 'Roar'(로어), 'My Direction'(마이 디렉션)까지 총 7곡이 수록되며 전곡 크레디트에 멤버들이 이름을 올려 한층 성장한 음악 잠재력을 확인할 수 있다.킥플립은 오는 7일부터 13일까지 7일간 서울 성동구 LCDC SEOUL에서 새 앨범 'My First Kick' 발매 기념 팝업 스토어를 진행한다. 팝업 스토어는 미니 4집 콘셉트 포토를 곳곳에 전시해 청춘 에너지가 집약된 앨범의 감성을 직접적으로 경험할 수 있도록 했다. 또한 티셔츠, 볼캡, 포스터, 트레이딩 카드, 스티커, 키링, 에어팟 케이스, 스트랩, 포토카드 바인더 등 9종의 공식 MD를 선보인다.또한 멤버들의 QR 코드를 스캔하는 스탬프 미션을 비롯해 팝업 스토어에서만 접할 수 있는 음성 메시지 도슨트 콘텐츠, 해시태그 이벤트 등 다양한 이벤트가 마련돼 풍성한 재미를 더한다.2025년 1월 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)으로 가요계 데뷔한 킥플립은 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!)와 미니 3집 'My First Flip'등을 발표하며 데뷔 첫 지상파 음악방송 1위, 다수 가요 시상식 신인상 수상, 글로벌 대형 페스티벌 출연 등 다채로운 성과를 쌓아 올렸다. 올해 초 진행한 전국 5개 도시 12회 규모의 첫 팬 콘서트 투어 '2026 KickFlip FAN-CON < From KickFlip, To WeFlip >'(프롬 킥플립, 투 위플립)을 성료하며 라이브 및 퍼포먼스 킥 포인트를 장착한 이들이 새 미니 앨범 'My First Kick'을 통해 선사할 무대 장악력에 기대가 집중된다.킥플립의 미니 4집 'My First Kick'과 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 4월 6일(월) 오후 6시부터 각종 음원사이트에서 감상 가능하다. 같은 날 오후 7시에는 Mnet M2 컴백쇼, 8시 쇼케이스를 진행하고 팬들과 컴백을 기념한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr