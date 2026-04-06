방송인 김구라가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'X의사생활' 4회 투견부부의 모습 / 사진제공=TV CHOSUN

2015년 이혼한 방송인 김구라가 'X의 사생활'에서 핵심을 찌르는 조언을 건넨다.오는 7일 방송되는 TV CHOSUN 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 'X의 사생활' 4회에서는 투견부부 진현근-길연주가 출연해 '이혼숙려캠프' 이후에도 이어진 파국의 뒷이야기를 낱낱이 공개한다.이날 김구라는 스튜디오에 등장한 길연주를 보자마자 "얼굴이 많이 좋아졌다"며 지난주 방송을 소환한다. 길연주는 "이혼하고 나서 좋아졌다"며 시작부터 웃음을 안긴다. 이후 진현근이 VCR을 통해 등장했다. 소개팅 어플로 시작된 길연주와의 첫 만남부터 혼전임신 결혼까지의 과정을 담담히 풀어낸다. 그는 길연주는 몰랐던 5천만 원 빚을 고백하며 복잡했던 과거를 꺼낸다. 앞서 배우자의 빚 문제에 "진짜 돌아버린다"고 공감했던 김구라는 이날 :진현근 씨가 아주 잘못한 건 맞다"면서도 "그런데 길연주 씨도 (대중의) 뭇매를 맞은 이유가 있다"고 짚어 긴장감을 끌어올린다.이어 싸움의 기록이 공개된다. 진현근은 "싸울 때마다 경찰이 왔다"라며 두껍게 쌓인 신고서를 공개한다. 또 "술 마신 전처에게 맞아 안와골절까지 겪었다"며 진단서를 공개한 것은 물론 상견례 자리에서 뺨까지 맞았다는 폭로를 이어간다. 이에 김구라는 "어떻게 보면 투견 단어는 길연주 씨 쪽에 가깝다. 악플이 아닌 측은지심을 받을 상황인데 지지받지 못한 건…"이라며 따끔한 조언을 건넨다.방송을 통해 처음 밝혀지는 투견부부의 이야기는 7일 오후 10시에 방송되는 'X의 사생활' 4회에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr