혼인신고 먼저했던 이유영, 벌써 두 아이의 엄마…다시 또 D라인

배우 이유영이 둘째를 임신했다.이유영은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "다시 또 봄날! 얼마 만의 친구들과 데이트인지"라며 "살찐 임신부"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이유영은 출산 전 벚꽃을 즐기는 모습. 볼록 튀어나온 D라인이 눈길을 끈다.이유영은 2024년 5월 비연예인 남편과 혼인신고를 먼저 하고 부부가 됐다. 그해 8월 득녀, 지난해 9월 서울 모처에서 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr