혼인신고 먼저했던 이유영, 벌써 두 아이의 엄마…다시 또 D라인

배우 이유영이 둘째를 임신했다.
이유영은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "다시 또 봄날! 얼마 만의 친구들과 데이트인지"라며 "살찐 임신부"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이유영은 출산 전 벚꽃을 즐기는 모습. 볼록 튀어나온 D라인이 눈길을 끈다.
이유영은 2024년 5월 비연예인 남편과 혼인신고를 먼저 하고 부부가 됐다. 그해 8월 득녀, 지난해 9월 서울 모처에서 결혼식을 올렸다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
이유영은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "다시 또 봄날! 얼마 만의 친구들과 데이트인지"라며 "살찐 임신부"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이유영은 출산 전 벚꽃을 즐기는 모습. 볼록 튀어나온 D라인이 눈길을 끈다.
이유영은 2024년 5월 비연예인 남편과 혼인신고를 먼저 하고 부부가 됐다. 그해 8월 득녀, 지난해 9월 서울 모처에서 결혼식을 올렸다.
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