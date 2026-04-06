그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Who is she'를 발매한다. 그룹 키스오브라이프/ 사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 6일 컴백한다.키스오브라이프는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Who is she'를 발매한다.이번 앨범은 아티스트의 본질에 주목했다. 동명의 타이틀곡 'Who is she'와 수록곡 'Don't mind me' 두 곡이 실렸으며, 전체적인 흐름을 통해 팀의 색깔을 드러낸다.타이틀곡 'Who is she'는 2000년대 초반 댄스 팝 요소를 반영한 댄스곡이다. 무대에서 변화하는 아티스트의 모습을 사운드와 멤버들의 목소리로 담아냈다. 수록곡 'Don't mind me'는 이별 이후 느끼는 감정을 다뤘다. 브라스 사운드와 펑키한 리듬을 바탕으로 자유로운 분위기를 연출했다.뮤직비디오는 타인의 시선과 통제 속에서도 본인만의 리듬을 찾아가는 과정을 묘사한다. 그동안 '인공호흡'이라는 주제로 활동해온 이들은 이번 앨범을 기점으로 새로운 활동 단계에 진입한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr