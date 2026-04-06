화사 'So Cute' 포스터/ 사진 제공 = 피네이션

그룹 마마무 멤버 겸 솔로 가수 화사(HWASA)가 막바지 컴백 예열에 돌입했다.화사는 6일 0시 피네이션 SNS에 새 디지털 싱글 'So Cute(쏘 큐트)'의 D-3 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 화사는 플라워 패턴의 캐주얼한 스타일링에 시크한 표정으로 세련되면서도 러블리한 비주얼을 완성하고 시선을 집중시켰다. 여기에 벽에 그려진 아기자기한 손그림들이 귀여운 무드를 배가하며 'So Cute'로 보여줄 화사의 색다른 모습을 향한 궁금증을 자아냈다.최근 피네이션과 화사 SNS에 선보인 숏폼 영상 속 살짝 공개된 'So Cute'는 감각적이고 세련된 멜로디의 댄스, 팝 장르다. 화사는 이번 신곡에서 경쾌한 댄스, 팝으로 전작과는 또 다른 '반전 매력'과 함께 다시 한번 K팝 팬들의 마음을 사로잡을 계획이다.화사는 앞서 'Good Goodbye(굿 굿바이)'로 메가 히트를 기록하며 '솔로 퀸'으로서 위상을 확고히 했다. 국내 주요 음원 차트서 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 총 750회 달성했다. 이어 음악방송 5관왕, 써클차트 6관왕, '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위 등 커리어 하이를 이뤘다.'Good Goodbye'의 메가 히트에 이어 'So Cute'로 연속 흥행 '대박'을 예고한 화사의 행보에 관심이 집중된다. 화사의 새 디지털 싱글 'So Cute'는 오는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr