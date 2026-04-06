사진=텐아시아DB

그룹 마마무 휘인이 컴백 소식을 전했다.휘인은 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'adagio'(아다지오)를 발표한다.이번 앨범은 휘인이 지난해 7월 위드어스엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 이후 처음 내놓는 곡이다. 최근 첫 팬 콘서트 아시아 투어를 마친 휘인은 이번 싱글을 발판 삼아 솔로 가수로서 활동 영역을 한 단계 넓힐 예정이다.휘인은 6일 0시 공식 SNS에 뮤직비디오 티저 영상을 올리고 컴백 일정을 공식화했다. 'adagio'는 '느리고 침착하게'라는 뜻으로, 평소 휘인이 음악을 대하는 진지한 태도를 반영한 제목이라고. 티저 영상을 시작으로 순차적으로 공개될 콘텐츠들이 곡의 의미를 어떻게 담아낼지 관심이 쏠린다.그간 휘인은 정규 앨범 'IN the mood'와 두 장의 미니 앨범 'Redd', 'WHEE' 등을 발매하며 본인만의 색깔을 구축했다. 또한 솔로 월드 투어 'WHEE IN THE MOOD [BEYOND]'와 아시아 투어 'OWHEECE'를 잇달아 개최했고 무대 장악력을 증명했다.한편, 휘인의 새 싱글 'adagio'는 오는 16일 오후 6시부터 음원 사이트에서 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr