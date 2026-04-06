사진=유튜브 '트루만쇼'

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개그맨 박명수와 정준하가 '무한도전' 마지막 회에 대한 아쉬움을 고백했다.최근 유투브 채널 '입만열면'에는 '무도 마지막 회로 돌아가고 싶대… | EP.10 정준하 박명수 | 트루만쇼'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박명수는 거짓말 탐지기를 착용한 채 '무한도전' 관련 질문에 답했다. '무한도전' 시절 대본을 거의 보지 않았다고 밝힌 그는 "전 대본을 보지 않습니다. 원래 있는데 안 봐요"라고 말했다.박명수는 '무한도전' 좀비 편을 망친 일등 주범이다. 당시처럼 "녹화가 원하는 방향으로 흘러가지 않았을 때 책임을 느끼냐"고 묻자, 그는 "전혀 느끼지 않는다. 제작진의 잘못입니다"라고 답했다.'무한도전' 멤버 그대로 다시 섭외가 들어오면 복귀하겠느냐는 질문에도 박명수는 "당연하죠. 하죠"라고 즉답했다. 그러면서 "마지막 회로 돌아가고 싶다. 그때 김태호PD, 유재석을 어떻게든 설득해서 '우리 여기서 끝내지 말고 좀 더 해보자'고 했을 것"이라며 아쉬움을 내비쳤다.박명수는 '무한도전' 멤버 중 가장 호흡이 잘 맞았던 멤버로 "유재석"을 꼽았다. 정준하의 순위를 "4위 정도"라고 밝힌 그는 "당시 사적인 교류가 많지 않았다. 정준하가 인기 있는 사람들 너무 좋아했고 유명한 탤런트 이런 분들하고 친하게 지냈다"고 폭로해 배꼽을 쥐게 했다.박명수는 '무한도전' 이후에 대해 "무도가 없어지고 좀 힘들었지만 제가 할 수 있는 일을 더 찾고 디벨롭시키면서 일을 찾아가는 편이었다"면서 "유튜브가 뭐야, 돈도 안 되는 걸 왜 하냐고 생각했는데 일이 많이 없어서 시작한 것"이라고 솔직하게 털어놨다. 또 "라디오를 12년 동안 한 번도 펑크 안 냈다. 그건 성실함"이라고 했다.정준하는 전성기 시절을 돌아보며 '거침없이 하이킥'이 더 좋았다고 인정했다. '김치전 사건'에 대해서는 상황을 더 재밌게 만들기 위한 의도였다고 설명했다. 그는 단순히 화를 낸 것이 아니라 장면을 살리려는 생각도 있었다는 취지로 말했다.정준하는 "박명수가 멤버 2위 안에 있다. 사실 너무 얄밉고 싫었다"면서 "코미디언실에 앉아 있으면 갑자기 들어와서 '아무나 들어오지 말라'고 했다. 나를 쳐다보지도 않고 얘기하곤 했다. 원망도 많이 했지만, 지나고 나서 생각해 보면 캐릭터도 만들어주고, 지금은 어떤 사람보다 나를 제일 많이 챙겨주는 사람이다. 고맙고, 미안했다"고 진심을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr