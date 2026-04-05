사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

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'불후의 명곡' 배우 송일국이 삼둥이 근황을 전하며 울컥했다.4일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'(이하 '불후')에서는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부'가 펼쳐졌다.이날 뮤지컬 '헤이그' 팀으로 배우 오만석과 함께 출연한 송일국은 "방송에서 노래하는 건 처음"이라며 긴장감을 드러냈다.'불후' 출연 가족들 반응을 묻자, 송일국은 "판사 아내가 법원 밴드 회장"이라고 자랑하며 "둘째 민국이는 작곡가 꿈을 꾸고 있는데, '앵 아빠가?'라는 반응을 보였다"고 밝혀 웃음을 안겼다.송일국은 삼둥이 대한, 민국, 만세가 벌써 중학교 2학년이 됐다고 밝히며 "세 명이라 사춘기도 3배다. 조심하고 매일 기도 중"이라고 현실 고충을 털어놨다.출연자들이 "엄마가 법원에서 일해도 사춘기가 오냐"고 묻자, 송일국은 "판사 엄마한테는 안 간다. 나한테 다 온다"고 토로했다. 그러면서 "방송에서 아이들 언급도 조심스럽다. 별로 안 좋아한다. 그래도 이해해 줘, 먹고 살아야 한다"고 아이들에게 급 영상 편지를 띄워 폭소를 유발했다.두 딸의 아빠인 박준형은 아이들의 사춘기 증상으로 "문 잠그기, 포옹 거절"을 꼽았다. 이에 공감한 송일국은 "삼둥이는 자기 방이 없다. 독립 공간이 화장실밖에 없다 보니, 안 나온다. 화장실 참느라 힘들다"면서 "180cm 아이들이 어깨동무하면 팔을 치우며 스킨십 거부하더라"고 서운함을 털어놨다.송일국&오만석은 뮤지컬 '헤이그' 동료들과 함께 꾸민 조용필의 '별' 무대로 우승을 차지했다. 두 사람은 "우리는 조연이다. 이분들이 주인공"이라며 함께 무대에 오른 뮤지컬배우들에게 고마움을 전했다.한편, 송일국, 오만석이 출연한 창작 뮤지컬 '헤이그'는 헤이그 특사 파견 120주년을 맞아, 헤이그로 향하는 이준·이상설·이위종 세 명의 특사의 여정을 그린 작품으로, 최근 BTS(방탄소년단) 지민이 관람하며 화제가 되기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr