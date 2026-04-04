사진=유튜브 '엘르 코리아'

사진=유튜브 '엘르 코리아'

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배우 서인국이 '월간남친' 키스신 비하인드를 전했다.최근 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 '월간남친 서인국 영구 결제했습니다 (너 내 남편이 돼라)'는 제목의 영상이 공개됐다.이날 서인국은 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 1인 2역으로 호흡을 맞춘 캐릭터에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 박경남과 구영일 중 연애 상대로 누구를 선택하겠냐는 질문에 "제 취향은 박경남이다"라고 단호하게 답했다.서인국은 "구영일은 도파민이 터지는 스타일이지만 너무 자유로운 영혼이라 나를 계속 데리고 다닐 것 같다"며 "박경남은 차분하면서 장난기도 있어서 재미와 편안함을 동시에 느낄 수 있을 것 같다"고 설명했다. 이어 실제 성격과 비슷한 캐릭터로도 박경남을 꼽으며 "집에서 만화 보고 귤 까먹는 걸 좋아하는 점이 저랑 비슷하다"고 덧붙였다.지수와의 호흡에 대해서도 언급했다. 서인국은 "지수와 노래방에 가서 '우리 사랑 이대로'를 함께 불렀다"며 "정말 영광이었다"고 밝혔다.특히 화제를 모았던 키스신 비하인드에 대해 서인국은 스스로를 '키스 장인'이라 인정하며 "촬영 당시 손이 빨갛다 못해 보라색이 될 정도로 추웠다. 귀도 빨개져서 분장으로 가리면서 촬영했다. 얼굴도 얼어서 대사를 어떻게 했는지 모르겠다"며 "늘 추위와의 사투였다"고 회상했다.서인국은 "추위는 정말 힘들다. 더위는 시원한 곳에 가면 해결되는데 추위는 녹이는 시간이 너무 고통스럽다. 따듯한 곳에 가도 즉각 행복해지지 않는다"며 촬영 고충을 털어놨다.작품을 위한 철저한 자기관리 비법에 대해 서인국은 "로맨틱 코미디를 할 때는 설렘을 줘야 해서 감량을 한다"며 "비법은 없다. 그냥 적게 먹고 참는 것"이라고 솔직하게 말했다.이어 "나는 살이 없을수록 예쁜 사람이라는 걸 안다. 하지만 그만큼 내 인생에서 15kg의 행복이 사라지는 것"이라며 다이어트의 고충을 재치 있게 표현했다.한편 서인국은 새 앨범 계획에 대해서는 "작업은 계속하고 있지만 만족할 때까지 시간이 걸린다"며 "기회가 되면 좋은 음악으로 인사드리고 싶다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr