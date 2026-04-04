그룹 세븐틴 멤버 도겸이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 세븐틴의 멤버 도겸이 같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 26일부터 지난 1일까지 '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 그룹 세븐틴 멤버 도겸이 선정됐다. 도겸은 지난달 22일 오후 6시 tvN 예능 '방과후 태리쌤' OST '명장면'을 발매했다. 또 도겸이 속한 세븐틴은 오는 4~5일 인천아시아드주경기장에서 진행되는 'SEVENTEEN WORLD TOUR 'NEW_' ENCORE'를 통해 약 7개월간 펼쳐진 월드투어의 피날레를 화려하게 장식할 예정이다.2위는 그룹 더보이즈 멤버 주연이 이름을 올렸다. 주연은 지난 1월 생일을 앞두고 진행한 한 매거진 화보 인터뷰에서 새해를 맞은 소감을 전했다. 주연은 "한 문장으로 표현하자면 '이븐하게 익었다'고 말하고 싶다. 일을 시작한 지 어느덧 10년이 되어가다 보니 여러 방면에서 조금씩 성숙해지고 있다는 느낌이 든다"고 밝혔다.3위는 그룹 아스트로 멤버이자 배우 차은우가 차지했다. 그는 지난해 7월 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 군악대에 배치돼 복무 중이다. 최근 200억 탈세 의혹에 휘말린 차은우는 지난달 15일 일본 도쿄 긴자에서 사진전 '애프터이미지'(Afterimage)를 개최한다고 밝혔다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 여자 가수는?', '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 남자 가수는?', '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 여자 트로트 가수는?', '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr