배우 장근석과 경수진이 공식 행사에서 각자 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'구기동 프렌즈'가 4월 10일 첫 방송을 앞두고 티저 영상을 공개했다./사진=tvN

'구기동 프렌즈'가 대왕 문어의 습격(?)을 받는다.4월 10일(금) 저녁 8시 35분 첫 방송될 tvN '구기동 프렌즈'가 혼자 산 지 도합 80년 차인 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진의 차원이 다른 대환장 동거 현장이 담긴 1회 예고 영상을 공개했다.1회 예고 영상에는 개성 강한 6인방이 구기동 하우스에서 한집살이를 시작하는 모습이 담겼다. 혼자 산 지 14년째로 혼자 밥 먹는 게 지겨운 경수진의 "밥은 누군가랑 같이 먹고 싶다"는 말처럼 '동사친(동거하는 사람 친구)'들은 밥 같이 먹기 로망을 실현한다. 혼자 살면서 자연스레 혼밥이 일상이 되었던 만큼 함께 식사하는 식구를 바랐던 이들이 오순도순 둘러앉아 먹을 첫 식사가 궁금증을 자극하고 있다.1300억 건물주라고 알려진 장근석이 저녁 요리를 담당하며 "AP(Asia Prince)가 만든 저녁은 다르다"고 자신감을 내비친다. 그런 가운데 상자 안에서 살아있는 대왕 문어가 탈출하는 비상사태가 발생해 이목을 집중시킨다. 예상치 못한 광경에 주방에 있던 배우 이다희, 장근석, 안재현, 경수진은 비명을 지르며 우왕좌왕하고 폭주하는 문어를 다시 상자 안으로 넣기 위해 애를 써 폭소를 자아낸다.멀쩡했던 첫인상과 정반대인 혼이 나간 안재현, 실성한 듯 광기의 웃음이 터진 장근석, 이 와중에 해맑게 휴대전화로 촬영하며 기록을 남기는 이다희, 그나마 침착하게 문어 머리를 수습하는 경수진까지 각양각색인 이들의 모습이 재미를 안긴다. 과연 이들은 무사히 저녁을 먹을 수 있을지 첫 방송이 더욱 기다려진다.'구기동 프렌즈'는 혼자인 건 좋지만 외로운 건 싫은 요즘 어른들의 시류와 느슨한 연대를 추구하는 시대적 흐름을 담아낸 관찰 리얼리티. 새로운 주거 형태와 생활 방식을 과감하고 발칙하게 보여줄 예정으로 오는 4월 10일(금) 저녁 8시 35분에 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr