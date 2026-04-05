'유미의 세포들' 시리즈 주인공인 배우 김고은. / 사진제공=티빙

'유미의 세포들3'가 4월 13일 첫 공개된다. / 사진제공=티빙

'유미의 세포들3' 포스터. / 사진제공=티빙

티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'가 또 한 번 시청자들의 연애 세포를 깨운다.오는 13일 공개되는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미(김고은 분)의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물인 순록(김재원 분)으로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다. 스타작가가 됐지만 여전히 사랑이 어려운 유미와 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 '팩폭'을 날리는 PD 순록의 '혐관' 로맨스가 시청자들의 연애 세포를 깨울 전망이다. '유미 그 자체'를 연기한 김고은을 중심으로 대세 청춘 배우 김재원의 합류, 믿고 보는 이상엽 감독과 송재정·김경란 작가의 재회가 기대를 높인다.이상엽 감독은 "완벽하게 보이는 유미의 삶에 쨍그랑 돌멩이 하나가 던져지듯이 순록이 등장한다"라면서 "순록이 어떻게 유미의 일상에 균열을 내고 서로 파고 들게 되는지 보는 재미가 있을 것"이라고 유미의 무미건조한 일상에 벼락 같이 찾아오는 순록으로 인해 유미의 심장이 다시 두근거리는 변화를 예고했다. 이 감독은 "유미가 겪었던 지난 연애와는 과정도 속도도 이유도 모두 다르다"라면서 "설렘과 분노가 한꺼번에 찾아오는 전혀 새로운 관계 맺기, 그 과정에 유미는 또 어떤 고민을 하고 어떻게 성장하게 될지 주목해서 보면 좋을 것 같다"라고 시즌3의 시청 포인트를 밝혔다.시즌3 키워드는 '혐관 로맨스'다. 자꾸만 유미의 분노를 유발하는 순록, '집돌이' 순록을 집밖에서도 '풀충전 배터리'로 만드는 유미, 두 사람의 변화가 설렘을 유발할 예정이다. 이 감독은 "유미는 사랑할 때 가장 많이 성장한다"라면서 "누구보다 진심을 다하는 유미가 한걸음씩 삶을 나아가는 모습을 지켜봐 달라"고 전했다. 송재정 작가는 "겉보기에 모든 것을 다 가진, 성공한 작가 유미에게 새로운 변화가 찾아온다"라며 "자신만의 기준이 분명한 연하남 신순록의 등장으로 매너리즘에 빠져 있던 유미가 새로운 타입의 분노 에너지를 얻게 된다. 지난 시즌의 구웅, 유바비와는 또 다른 매력을 지닌 순록과의 관계를 지켜봐 달라"고 설명했다.작가로서 성공한 유미의 변화와 또 다른 성장은 공감을 선사할 예정이다. 김경란 작가는 "유미가 작가로서 이룬 성취만큼 세포마을에서 작가세포의 영향력도 굉장히 커지고 그 부작용으로 세포들이 세포마을에서 대거 사라지며 황폐해진다"라면서 "우리가 어떤 목표에 몰입하다보면 자연스럽게 삶의 다른 부분들이 뒤로 밀리기도 하는 것처럼 유미 역시 작가로서 성공하는 과정에서 많은 에너지를 쏟았고 그 영향이 세포마을에 고스란히 반영된다. 그런 유미에게 순록이 나타나면서 세포마을에 다시 변화가 일고 그게 두 사람의 관계의 시작점이 된다"라고 전했다. 이어 김 작가는 "시즌 1, 2가 사랑을 통해 '나'를 찾아가는 유미의 여정이었다면, 이번 시즌에서는 이미 '나'를 완성했다고 믿었던 유미가 새로운 변수를 맞닥뜨리며 잊고 있던 '나'를 다시 발견해가는 이야기가 될 것"이라고 귀띔했다.이상엽 감독은 "유미의 새로운 로맨스가 시작된다"라면서 "성공한 로맨스 작가지만 연애는 여전히 쉽지 않은데 그래도 설레고 유쾌하고 사랑스럽다"라면서 "유미가 멋진 어른이 돼가는 여정을 함께 응원해 달라"고 당부했다. 송재정 작가는 "유미의 일상을 따라가다 보면 매 시즌 많은 고민과 후회, 두려움, 분노, 상실, 외로움에 시달리며 눈물 짓는 이야기가 많이 나온다"라면서 "그러면서도 유미는 조금씩 성장하고 앞으로 나아갔고, 다시 사랑하는데 주저하지 않고, 결국 하고 싶은 일을 해낸다. 유미의 행복과 성공이 지금 오늘, 고민과 후회와 두려움에 빠진 여러분들께 응원의 메시지가 되길 기대한다"라고 강조했다. 김경란 작가도 "유미의 머릿속 세포들이 그러했듯, 우리의 내면에도 수많은 세포들이 오직 '나의 행복'만을 우선순위 차트 1위에 두고 응원하고 있다는 사실을 기억하고 힘내셨으면 좋겠다"라면서 "그게 이 이야기를 통해 하고 싶었던 말인 동시에 이 세상 수많은 유미들에게 전하고 싶은 메시지이기도 하다"라고 전했다.티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr