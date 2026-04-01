가수 최예나가 다섯 번째 미니앨범 ‘LOVE CATCHER(러브 캐처)’ 타이틀곡 ‘캐치 캐치’로 큰 사랑을 받고 있다 /사진제공=YH엔터테인먼트

가수 최예나(YENA)의 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER'(러브 캐처) 타이틀곡 '캐치 캐치'가 중국 시장에서 좋은 성과를 나타내고 있다.중국 숏폼 플랫폼 도우인에 따르면 지난달 31일 기준 '캐치 캐치' 챌린지 관련 해시태그 누적 조회수는 2억 5000만 회를 넘어섰다. 해당 챌린지에는 현지 인플루언서와 배우 등 유명인들이 참여했다.음원 차트에서도 순위권에 진입했다. '캐치 캐치'는 QQ뮤직 주간 한국 차트(2026년 제13주)에서 4위를 기록했다. 인기 차트와 신곡 차트에도 이름을 올렸다. 일일 평균 청취자 유입량은 5000명에서 7000명 사이로 집계됐다.영상 플랫폼 빌리빌리에서 해당 곡의 뮤직비디오는 조회수 300만 회 돌파를 앞두고 있다. 이는 2026년 발표된 K팝 곡 중 상위 3위에 해당하는 수치다.국내 차트 성적도 오름세다. 지난달 29일 한국 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 차트 2위를 기록했다. 주간 인기곡 차트(3월 20일~26일)에서는 11위에 자리했다. 멜론 HOT100을 포함한 주요 음원 차트에서도 상위권을 유지하고 있다.최예나는 최근 '캐치 캐치'의 음악 방송 활동을 마무리했다. 오는 4일과 5일 서울 공연을 시작으로 단독 콘서트 '2026 YENA LIVE TOUR [잡힐 듯 말 듯 한, 2세계!]'를 개최한다. 이후 마카오, 타이베이, 홍콩, 도쿄를 순회하며 6월까지 현지 팬들을 만날 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr