사진=류이서 유튜브

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신화 전진 아내 류이서가 2세 준비 이유를 밝혔다.31일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '세상에 둘 뿐인 잉꼬부부 전진♥류이서가 43세에 임신 준비를 시작한 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 류이서는 올해 목표를 묻는 질문에 "저희가 임신을 준비하고 있어 가지고 시험관을 지금 하고 있는데, 한 번 더 난자 채취를 하고 이식은 아직 하기 전"이라며 "이식을 도전해 보려고 한다"고 밝혔다.시험관 과정에 대해 류이서는 "저희가 어리고 젊을 때 각자 자기만 챙기면 되고 편하게 살았잖아요. 지금 조금 힘들어도 당연하다고 생각하니까 별로 그렇게 힘든지 모르겠어요"라고 말했다.류이서가 2세를 진지하게 생각하게 된 계기는 전진의 건강 이상이었다. 그는 "작년에 남편이 갑자기 아파 가지고 병원을 간 적이 있다"며 "너무 아파하는 걸 보니까 '이 사람이 이러다가 죽으면 나 혼자 어떻게 살지'라는 생각이 들었다"고 털어놨다. 이어 "이 사람을 닮은 애가 있으면 내가 좀 견딜 수 있겠다, 이런 생각이 갑자기 문득 들었다"고 덧붙였다.류이서는 당시 전진 상황에 대해 "진짜 뇌의 혈관 이런 건 줄 알았다. 집에서 토를 하고 말도 어버버해서 MRI도 다 찍었다"고 말했다. 다행히 큰 이상은 없었고 급체였지만, 그 일을 계기로 임신 이야기를 진지하게 꺼내게 됐다고 설명했다.남편에 대한 애정은 여전했다. 류이서는 전진이 3박 4일 출장을 갔을 때를 떠올리며 "보내는데 문 앞에서 눈물이 나고, 돌아왔을 때도 눈물이 났다. 너무 붙어 있어서 그 허전함이 큰 것 같다"고 말했다. 이어 "5일 정도는 떨어져 있을 수 있는데 일주일은 너무 길다"고 토로했다.'아이가 생긴다면 누구를 닮았으면 좋겠냐'는 질문에는 류이서는 "다 남편 닮았으면 좋겠고 성격만 저 닮았으면 좋겠다"고 답했다. 또 2세 계획을 조금 늦춘 이유에 대해서는 "이 사람이 온전한 사랑을 받았으면 해 가지고 아기 생각을 더 늦춘 게 있다"며 "이제는 많이 받은 것 같다"고 말했다.결혼 만족도에 대한 질문에는 "99"라고 답한 류이서는 "다시 결혼해도 전진과 하겠다"고 망설임 없이 답하며 훈훈한 잉꼬부부의 면모를 과시했다.한편, 류이서는 전직 승무원으로 2020년 전진과 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr