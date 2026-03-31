그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 영어 회화 공부 시작을 알렸다. / 사진=뷔 SNS

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 본격적인 영어 공부를 알렸다.뷔는 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "I'm locking in for real this time no excuses"(이번엔 변명 없이 진짜 마음을 다잡고 해내겠다)라는 문구와 함께 한 장의 사진과 여러 졍상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 뷔가 유튜브로 영어 회화 강의 영상을 찾아보고 있는 모습. 뷔는 원어민 발음을 따라 생활 용어를 익혔다. 이를 본 리더 RM은 뷔의 영상을 리그램하며 "잘한다"고 칭찬하기도 했다.최근 방탄소년단은 영어 실력으로 화제의 중심에 선 바 있다. 특히 배우 전지현의 시어머니인 디자이너 이정우가 자신의 SNS에 "영어하는 리더와 10년 지나도 영어 못하는 애들"이라고 적어 논란을 키웠다.해당 발언 이후 이정우는 "멤버들끼리 위버스 라이브에서 유쾌하게 넘어간 이야기라 나도 재밌어서 스토리에 올린 것"이라고 해명하며 10년 차 '아미'(방탄소년단 팬덤명)라고 해명했다.한편 방탄소년단은 지난 20일 다섯 번째 정규앨범 '아리랑'을 발매했다. '아리랑'은 초동(발매 후 일주일간 판매량) 416만 9464장을 돌파하면서 방탄소년단이 세운 역대 최고 기록을 경신했다. 또 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 부문 1위를 차지했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr