'내가 죄인이오'에 주연으로 캐스팅 된 배우 박서준./사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

지난 1월 원지안과 '경도를 기다리며'로 핑크빛 호흡을 맞춘 박서준이 희대의 악인으로 변신한다.박서준이 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘내가 죄인이오’ 촬영에 돌입, 강렬한 느와르의 중심에 선다. ‘내가 죄인이오’는 재개발 열풍이 들끓던 1980년대 무법 도시, 목표를 향해 폭주하는 시대의 악마 ‘팽이’와 생존형 조직원 ‘쌩닭’이 인생 역전을 노리고 목숨을 건 한 탕에 뛰어들며 벌어지는 범죄 액션 느와르다.극 중 박서준은 시대의 욕망을 집약한 희대의 악인 ‘팽이’ 역을 맡아 지금까지와는 확연히 다른 결의 얼굴을 선보인다. ‘팽이’는 재개발 광풍 속에 돌연 등장해 판을 뒤흔드는 인물로, 마약 사업에 주변 인물들을 끌어들이며 혼돈의 중심으로 나선다. 독보적인 캐릭터 소화력으로 변주를 거듭해온 박서준은 이번 작품을 통해 보다 거칠고 파괴적인 연기 변신을 예고한다.그간 박서준은 장르를 넘나들며 독보적인 필모그래피를 구축했다. ‘쌈, 마이웨이’, ‘김비서가 왜 이럴까’, ‘경도를 기다리며’ 등 다수의 로맨스 장르에서 인물의 감정을 밀도 있게 풀어내며 설득력을 더했고, ‘이태원 클라쓰’, ‘경성크리처’ 시리즈, 영화 ‘콘크리트 유토피아’ 등에서는 극의 중심을 단단히 지탱하는 축으로 활약, 장르적 긴장감을 끌어올렸다. 이에 ‘내가 죄인이오’를 통해 선보일 박서준의 새로운 연기에 기대가 모인다.박서준 역시 변신을 앞두고 “배우로서 욕심이 날 수밖에 없는 작품”이라며 작품과 캐릭터에 애정과 기대를 전했다. 강도 높은 변주가 예상되는 만큼 박서준이 완성할 ‘팽이’에 이목이 쏠린다.‘내가 죄인이오’는 오는 2027년 디즈니+를 통해 공개 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr