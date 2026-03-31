혼인신고를 마친 변요한과 티파니 영이 데이트를 인증했다. / 사진=변요한, 티파니 영 SNS

배우 변요한과 그룹 소녀시대 멤버 티파니영이 데이트를 당당히 인증했다.변요한은 지난 30일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 푸른색 하트, 붉은 장미꽃, 약속을 뜻하는 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 변요한이 데님 청바지에 블랙 재킷 그리고 선글라스를 착용한 채 강아지 산책에 나선 모습. 특히 같은날 티파니 영은 같은 옷을 착용하고 있는 동일한 강아지의 사진을 업로드해 눈길을 끌었다. 두 사람이 함께 산책을 나선 것이 아니냐는 추측이 나온다.두 사람은 지난달 혼인신고를 마쳤다. 티파니 영은 데뷔 이래 소녀시대 멤버들의 계정만 팔로우해왔으나 혼인신고 후 변요한의 공식 계정을 팔로우 목록에 추가했다. 변요한 역시 자신의 팔로우 목록 17명 사이 티파니 영을 포함했다.두 사람은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 전해졌다. 두 사람은 지난해 12월 각자의 인스타그램을 통해 손편지로 교제 사실을 인정했다.변요한은 2011년 단편 영화로 데뷔했다. 이후 영화 '들개', '소셜포비아', '당신, 거기 있어줄래요', '하루', '자산어보', '보이스', '한산: 용의 출현', '독전2', '그녀가 죽었다'에 출연했다.안방에도 부지런히 얼굴을 비췄다. 드라마 '미생', '육룡이 나르샤', '미스터 션샤인', '백설공주에게 죽음을-Black Out' 등으로 활약했다. 올해는 영화 '파반느'로 대중들과 만났으며, '타짜4' 개봉을 앞두고 있다.티파니 영은 ENA 새 예능프로그램 '엑스 더 리그' 출연을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr