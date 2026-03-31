사진제공=스튜디오C1

사진제공=스튜디오C1

'불꽃야구'가 시즌2로 돌아오는 가운데, 첫 직관 경기 예매 일정이 공개됐다.지난 30일 스튜디오 C1 예능 '불꽃야구2' 측은 공식 SNS 채널을 통해 첫 직관 티저 영상을 공개했다. 텅 비어 있던 야구장에 조명이 하나둘 켜지고, 정적을 깨듯 해설진의 목소리와 팬들의 함성이 퍼지며 시즌의 서막을 알린다. 긴 기다림 끝에 돌아온 '불꽃야구2가 2026시즌 어떤 드라마를 써 내려갈지 기대감을 한껏 끌어올린다.제작진은 "봄입니다. 시즌 첫 직관입니다"라는 인사와 함께 다음 달 19일 오후 2시 고척 스카이돔에서 열리는 첫 직관을 예고했다. 개막 첫 직관 상대는 독립야구단 경기도리그에서 4번의 우승을 거머쥔 연천 미라클로, 리그를 대표하는 최상위 전력이다. 휴식기를 거쳐 팬들 곁으로 돌아온 '불꽃야구2'가 강팀을 상대로 어떤 모습을 보여줄지 기대가 높아진다.앞서 '불꽃야구2'는 전 선수단 공개 모집을 통해 전력을 재정비했다. 수많은 야구 유망주들과 은퇴 선수들이 도전장을 내밀었으며 엄격한 서류 심사 및 개별 테스트, 치열한 자체 청백전까지 거쳐 파이터즈의 일원이 됐다. 과연 김성근 감독이 선택한 정예 멤버는 누구일지 관심이 쏠린다.4월 19일 열리는 2026시즌 첫 직관에서는 불꽃 파이터즈의 새로운 라인업이 전격 공개된다. 어떤 구성과 전력으로 팀이 꾸려졌을지에 대한 기대감이 커지며 팬들의 관심이 집중되고 있다. 야구 예능계에 새로운 흐름을 예고한 '불꽃야구2'의 출격에 이목이 쏠린다.불꽃 파이터즈와 연천미라클, 2026시즌의 포문을 열 첫 직관 경기는 4월 15일 오후 2시 예스24를 통해 예매할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr