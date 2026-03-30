홈 연예가화제 유니스, 일본 팬심 사로잡고 당당하게 입국 [TV10] 입력 2026.03.30 16:32 수정 2026.03.30 16:32 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 '2026 유니스 도쿄 팬미팅(2026 UNIS TOKYO FANMEETING MoshiMoshi This is UNIS!)' 일정을 마치고 30일 오후 인천국제공항을 통해 일본에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 스탠퍼드 졸업→M사 입사한 수재였는데…인순이 딸, 손가락 절단 사고 당했다 "차가 급후진해서" ('조선의 사랑꾼') 시청률 또 0% 찍었다…김준현, 하차 후 복귀→제목 개편에도 아쉬운 수치 ('맛녀석')[종합] '40kg 감량' 홍윤화 어쩌나…결국 대학병원 찾았다 "요요 시작돼" 충격적인 결과 ('동상이몽') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT