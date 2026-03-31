사진=이민정 유튜브

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이민정이 남편 이병헌의 '깜빡' 실수를 폭로했다.31일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '준후 최애 등장. 이민정네 주방 뺏은 나폴리 맛피아 - 초딩입맛 저격 레시피'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 '나폴리 맛피아' 권성준 셰프를 집으로 초대했다. 권성준은 "원래 이민정 유튜브를 가끔 봤었고, 우리 가게도 와 주셨고, 요리 예능에서도 한 번 뵀다. 꽤 깊은 인연이 있다"고 출연 이유를 밝혔다.앞서 이민정 아들 준후는 권성준 셰프 팬임을 밝힌 바 있다. 그는 "준후님이 우리 가게도 왔었지 않나. 되게 좋아해 줬는데 최근에 최애 셰프가 좀 바뀌었다는 소문이 있더라"며 서운함을 내비쳤다.권성준이 "요즘 윤남노 셰프를 조금 더 좋아하는 걸로 파악했다"고 말하자, 이민정은 "아니다. 그래도 아직 순위는 권성준이 여전히 더 위"라고 정정했다. 그 말을 들은 권성준은 안도한 표정으로 "아직은 그렇구나. 열심히 하겠다. 1위 자리를 유지할 수 있도록"이라고 받아쳐 웃음을 안겼다.이민정도 셰프들의 의외의 면모를 전했다. 그는 최근 JTBC '냉장고를 부탁해' 예능에 출연했을 당시를 떠올리며 "셰프님들이 은근히 자기 팬 관리를 하시더라"고 전했다. 이에 권성준은 "맞다. 특히 그런 프로그램은 요리로 경쟁하는 것도 있지만, 어떻게 더 웃길까에도 진심"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.이병헌과 아들 준후의 닮은꼴 에피소드도 공개됐다. 이민정은 최근 미국에 다녀온 일을 언급하며 "여러 이유가 있었는데, 그중 하나가 손흥민 선수 경기 때문이었다. 남편이 손흥민 선수를 만났고, 인사하는 모습도 봤다. 같은 대한민국 국민으로서 멋있었다"며 당시를 떠올렸다.하지만 흐뭇한 이야기 뒤에는 예상 밖의 실수가 있었다. 이민정은 "남편이 사인을 받으려고 유니폼을 준비했는데 그걸 호텔에 두고 왔다. 다른 데라도 사인을 받았다"면서 "우리 아들도 그렇고 아버지도 그렇고 둘 다 모든 걸 잘 까먹고 다닌다"고 이야기했다.이민정은 완성된 리조토를 맛본 뒤 "너무 맛있다", "내가 한 음식보다 훨씬 맛있다"며 연신 감탄했다. 훈훈한 분위기 속 권성준은 "준후야, 내가 한 번 급식 해주러 갈게"라고 인사를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr