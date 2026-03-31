방송인 박슬기./사진=텐아시아DB

박슬기가 셋째 임신 점사를 보고 있다./사진제공=SBS Plus

2016년 공문성과 결혼한 박슬기가 셋째 욕심을 드러낸다.31일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’(이하 ‘귀묘한 이야기2’) 13회에서는 ‘기운’을 주제로 귀묘객(客) 박슬기, 오정태가 출연해 궁금했던 부분을 풀어보는 시간을 갖는다.박슬기는 주제를 보자마자 “서로 기운이 잘 어울릴 거 같다, 싶으면 사귀더라. 예전에 (내가 연예인이 아닐 때) 이무송-노사연 선배 두 분이 열애설 나기도 전에 ‘결혼할 거 같다’ 그랬는데 갑자기 결혼하시더라. 내가 맞혔다”라며 남다른 ‘촉’을 알려 놀라움을 자아낸다.슬하에 2020년생, 2024년생 두 딸을 두고 있는 ‘딸둘맘’인 박슬기는 “아기가 너무 예뻐서 셋째 계획이 있다. 가져도 될까?”라며 기대 가득한 눈으로 무속인들을 바라본다. 이에 MC 이국주는 “나는 아직 하나도 없는데 박슬기는 벌써 셋째야”라며 한숨을 쉰다.박슬기를 찬찬히 살펴보던 무속인은 “운이 들어오기 시작한다. 올해 아이를 가져서 내년에 식구가 늘어나든지”라는 점사를 내놓는다. 이에 박슬기는 ‘광대승천’ 미소를 지으며 행복해한다. 박슬기는 처음 마련된, 가구 배치 등을 보고 ‘내 집의 기운을 살펴보는 시간’을 통해 인테리어도 점검한다.이국주는 “우리 중에 돈 기운이 제일 센 사람은 누구냐”라며 참아왔던 궁금증도 폭발시킨다. 무속인들은 만장일치로 세 사람 중 한 사람을 콕 집어 “제일 광이 느껴진다. 주머니 활짝 열어서 쓸어 담기만 하면 되겠다”라며 듣기만 해도 기분 좋은 말을 쏟아낸다.무속인들이 꼽은 ‘돈 기운이 제일 센 사람’이 누구일지는 이날 방송되는 ‘귀묘한 이야기2’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr