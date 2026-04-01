사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 홍윤화가 40kg 감량 후 이상 증세를 호소했다.31일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화♥김민기 부부가 등장했다.이날 홍윤화는 남편 김민기와 대학병원을 찾았다. 그는 최근 40kg 감량 후 몸에 이상 증세가 나타났다"면서 "내가 요즘 내 몸이 낯설다"고 털어놨다.비만 명의를 만난 홍윤화는 "9개월간 40kg 감량했는데, 살 빼고 몸이 피곤하다. 기분이 우우한 건 아닌데 많이 차분해진 것 같다"면서 "몸이 많이 변하고 낯설어졌다"고 털어놨다.그러면서 "원래 추위를 타본 적이 없는데, 살을 빼고 나니까 세상이 너무 춥다. 손이 달달달 떨릴 정도로 춥더라"고 증상을 설명했다.의사는 "몸의 단열재 역할을 하던 지방이 줄면서 몸이 적응 중이다. 이제야 정상화되는 과정이다. 건강해지고 있는 과정"이라고 진단해 웃음을 안겼다.홍윤화는 "귀에 이명이 들린다"면서 "삐 소리가 나다가, 멈췄다가 삐, 삐, 삐 소리가 나더라. 이명이 있으면 밤에 잠도 잘 못 잔다. 또 멍이 들었는데, 빨리 낫지 않고 오래간다"고 털어놨다. 의사는 '영양 불균형'으로 진단해 놀라게 했다.면역에 좋다는 오리고기, 사골국, 연포탕 등을 먹고 "작정하고 4kg 증량했다"는 홍윤화는 "모르는 사이 찐 요요가 아니라 매일 몸무게를 재면서 계획적으로 찌웠다"고 자신 있게 밝혔다.그러나 의사는 "그게 바로 요요의 시작이다. 좋은 선택이 아니다. 조금만 방심하면 확 찔 수 있다"면서 "제일 큰 문제는 폐경 후 지방 세포에서 에스트로겐이 계속 나와서 여성 유방암, 자궁 내막암이 계속 나올 수 있다"면서 꾸준한 체중 관리를 제시했다.비만 명의는 홍윤화의 평소 한두 끼 먹기는 식습관을 지적하며 "하루에 세 끼를 먹어야 한다. 끼니마다 뭘 먹고 뇌에 신호를 주라는 얘기다. 공복 시간 최소화해라. 탄수화물 극단적 제한은 안 좋다. 뇌에 포도당 공급이 안 되면 근육을 분해해서 만든다"며 다이어트 비법을 제안했다.더불어 최근 인기인 공복 올레샷(올리브유+레몬즙) 효능에 대해서는 "기름은 기름일 뿐이다. 살을 찌게 할 수도 있다. 기름은 소화 과정에서 에너지 사용이 없어서 다 살로 간다"고 조언했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr