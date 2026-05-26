사고로 삼지를 절단한 남편의 사연이 공개됐다. /사진제공=MBC

사고로 삼지를 절단한 남편의 사연이 공개됐다. /사진제공=MBC

사고로 삼지를 절단한 남편의 사연이 공개됐다.지난 25일 방송된 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’ 2부에서는 덤프트럭 사고로 두 다리와 왼팔을 잃은 남편과 그런 남편의 손과 발이 되어준 아내, ‘손발 부부’의 이야기가 공개됐다.‘손발 부부’에게 비극은 하루아침에 찾아왔다. 자전거를 타고 이동 중이던 남편은 갑자기 우회전한 덤프트럭과 충돌, 그대로 타이어 아래로 빨려 들어갔다. 남편은 “팔이 타이어에 끼고 자전거가 빨려 들어갔다. 팔이 으스러지는 소리가 들릴 정도였다. 아내와 아이들에게 사랑한다, 미안하다는 말을 남기고 죽기 직전 살아났다”라고 회상했다.헬기로 이송돼 7시간에 걸친 대수술을 받아야 했던 남편. 아내는 “식물인간, 전신마비 등 제가 생각할 수 있는 최악의 상황을 떠올렸다. 죽지만 않으면 된다는 마음뿐이었다. 살아만 달라고 계속 기도했다”며 눈물을 흘렸다. 가까스로 의식을 되찾은 남편은 자신의 상태를 확인한 뒤 극심한 절망에 빠졌다. 남편은 “팔다리가 없는데 어떻게 사냐. 그냥 죽어야겠다고 생각했다. 창밖 장례식장을 보면서 나도 저기로 가야겠다고 생각했다”고 털어놨다.사고 이후 완전히 달라져 버린 가족의 일상도 공개됐다. 남편은 사고 이후 퇴사를 선택했고, 현재는 퇴직금으로 버티고 있는 상황이었다. 아내는 남편의 재활 시스템을 직접 알아보러 다니고, 수천만 원에 달하는 의족 비용과 앞으로의 생활비를 걱정하며 불안을 드러냈다. 남편의 어머니 역시 아들의 간병을 위해 집을 정리하고 병원과 아들 집을 오가고 있었다.어린 쌍둥이 딸들은 사고 후 3개월 만에 처음 아빠를 만나러 간 날, 망설임 없이 아빠를 꼭 안았다. 둘째 딸은 “아빠가 예전에 엄청 잘해줬다. 아빠를 생각하면 슬프다”고 털어놓았고, 이를 문밖에서 듣던 아내는 오열했다.오은영 박사는 "부부 모두 PTSD(외상 후 스트레스 장애)를 겪고 있는 상태"라며 “트라우마는 버틴다고 회복되는 게 아니다”라고 말했다. 이어 “남편은 잃어버린 것만 보고 있지만, 여전히 다정함과 따뜻함, 가족을 사랑하는 마음을 그대로 갖고 있는 사람”이라고 위로했다. “아빠의 달라진 모습은 생존의 훈장”이라며 아이들이 아빠의 상처를 직접 만져보고 받아들이는 시간을 가져야 한다고도 조언했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr