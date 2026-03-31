조이 / 사진 = 조이 SNS

그룹 레드벨벳 멤버 조이가 파격적인 레이스 언더웨어와 새깅 스타일링을 매치해 충격을 안겼다.31일 조이는 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 단발 헤어 스타일의 조이가 하얀 크롭 티셔츠와 블랙 데님 로우라이즈 팬츠를 입고 감각적인 포즈를 취하고 있는 장면이 담겼다. 조이는 피곤해 보이지만 힙한 감성의 'Tired Girl'(타이어드 걸) 메이크업을 소화해 몽환적인 분위기를 자아냈다.함께 공개된 다른 사진 속 조이는 티셔츠 뒷 부분을 묶어 더욱 핏한 룩을 연출했다. 특히, 티셔츠를 따라 잘록하게 들어간 슬림한 허리 라인과 글래머러스함을 더하는 골반이 눈길을 끌었다. 조이는 레이스 언더웨어가 보이도록 데님 바지를 골반에 걸쳐 새깅 패션을 완성했다.해당 사진이 공개되자 팬들은 "밥 많이 먹어", "비현실적인 몸매다" 등 한층 슬림해진 그녀의 몸매에 대한 우려와 감탄을 동시에 표했다. 또한 그의 색다른 새깅 스타일링에도 이목이 집중됐다. 일각에서는 "바지 올려라", "새깅 스타일 안 어울린다" 등 지적이 이어지기도 했다.한편, 조이는 가수 크러쉬와 공개 열애 중이다. 또 현재 ‘TV 동물농장’ 등 출연하며 활발히 활동 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr