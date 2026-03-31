한그루 / 사진 = 유튜브 채널 그루니까말이야

배우 한그루가 쌍둥이 남매를 홀로 키워 왔다며 고충을 토로했다.31일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '오늘 뭐 먹이지? 쌍둥이 취향 저격 '야매 레시피''라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 한그루는 주방에서 직접 요리하며 쌍둥이를 위한 집밥 레시피를 공개했다.음식을 만들던 한그루는 "가끔 '자식은 키워봤자'라는 말을 떠올리게 된다"며 육아의 고단함을 털어놨다. 특히, 한그루가 독박육아를 해온 사실을 고백한 장면이 눈길을 끌었다. 그는 "아이들은 자신들이 어릴 때 이모님과 함께 산 줄 안다"며 "내가 몸을 갈아서 키웠는데, 주변에 이모님들이 많다 보니 아이들이 그렇게 착각하는 것 같다. 실제로는 쌍둥이를 거의 혼자 키웠다"고 밝혔다.그는 "산후도우미가 잠깐 출퇴근으로 도와준 적은 있지만 계속 함께하지는 않았다"며 "성격상 누군가 집에 상주하는 게 불편해 결국 혼자 보는 게 낫다고 생각했다"고 덧붙였다.또한 한그루는 친정의 도움 없이 육아를 이어왔다고 전했다. 그는 "엄마가 일을 하셔서 육아를 못 도와주셨다"며 "지금의 엄마가 쌍둥이들 보느라 애쓰신다"고 전했다. 이어 "예전에는 어머니가 '왜 빨래를 매일 안 하냐'고 하셨는데, 직접 쌍둥이를 키워보신 뒤에는 장문의 편지로 '미안하다'고 하시더라"며 쌍둥이 육아의 힘듦을 토로했다.한편 한그루는 2015년 9세 연상의 비연예인과 결혼했지만 7년 만에 이혼했다. 현재 그는 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr