사진=얼루어
사진=얼루어
안효섭(1995년생)과 채원빈(2001년생)이 패션 라이프스타일 매거진 '얼루어 코리아' 화보로 제철 맞은 커플 케미스트리를 예고하고 있다.

4월 22일(수) 첫 방송될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스를 담은 드라마다.
사진=얼루어
사진=얼루어
영화 '케이팝 데몬 헌터스'로 오스카를 접수하며 국내외 시청자들의 사랑을 받고 있는 안효섭(매튜 리 역)과 백상예술대상 여자 신인상을 수상해 연기력을 입증받은 채원빈(담예진 역)의 만남으로 관심을 모은다. 이런 가운데 안효섭과 채원빈의 시너지를 미리 엿볼 수 있는 커플 화보가 공개돼 이목이 집중되고 있다.

'얼루어 코리아' 공식 홈페이지를 통해 공개된 사진에서는 '매진(매튜 리와 담예진의 줄임말)' 커플로 호흡을 맞출 안효섭과 채원빈의 스타일리쉬한 면면들을 엿볼 수 있다. 캐릭터를 벗고 카메라 앞에 선 두 사람은 에너제틱한 포즈와 강렬한 눈빛으로 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡는다.

안효섭과 채원빈의 도회적인 무드도 눈길을 끈다. 셔츠와 원피스로 시크하면서도 젠틀한 매력을 자랑한 두 사람은 자연스러운 터치로 달달한 기류를 형성하고 있다. 특히 보는 이들의 설렘을 부르는 안효섭과 채원빈의 비주얼 합이 앞으로 펼쳐질 '매진' 커플의 로맨스를 기대케 한다.

안효섭과 채원빈은 '얼루어 코리아' 화보를 통해 작품과는 또 다른 매력을 선보이며 시청자들의 설렘 지수를 끌어올리고 있다. 두 배우의 남다른 호흡으로 매주 보는 이들의 마음에 사랑을 싹트게 할 '오늘도 매진했습니다' 첫 방송이 기다려진다.

차가운 시골 남자 안효섭과 뜨거운 도시 여자 채원빈의 색다른 얼굴은 '얼루어 코리아' 4월호와 홈페이지를 통해 만나볼 수 있으며 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 4월 22일(수) 밤 9시에 첫 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지