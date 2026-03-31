타블로 / 사진 = 타블로 유튜브 채널

힙합 그룹 에픽하이 멤버 타블로가 딸 하루의 영어 교육법을 공개해 눈길을 끌었다.31일 유튜브 채널 '타블로'에는 '우정? 사랑? 육아? 인생상담 해드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 타블로는 구독자들의 고민을 읽고 답하는 상담 콘텐츠를 진행했다.이날 한 구독자는 "영국인 남자친구와 진지하게 만나고 있습니다. 30대에 접어들며 결혼, 자녀 생각을 안 할 수가 없는데 미래 이야기지만 자녀가 이중언어 사용이 됐으면 좋겠는데 하루의 언어를 어떻게 교육하셨냐"며 고민을 털어놨다.이에 타블로는 2세의 언어 교육에 대해 "남자친구는 영어를 하고 본인은 한국어를 유창히 하니 아이도 이중언어 사용자가 되는 데 전혀 문제가 없을 거다. 근데 균형은 맞춰주셔야 한다"고 조언했다.특히, 타블로가 딸 하루에게 영어로만 말한다고 전해 놀라움을 안겼다. 그는 "제 와이프는 하루에게 한국어로만 말한다. 그리고 저는 하루한테 영어로 말한다"며 "예전에 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 나왔을 때 하루에게 영어로 말했더니 하루가 '영어 하지 마' 했던 장면이 있다. 그때까지지만 해도 하루는 영어를 한 마디도 못 했다"고 전했다.타블로는 "저희는 정말 늦게 시작했다. 저는 하루가 마음을 열 때까지 기다렸다"며 "마음을 열고 나니 애들이 다 그렇듯 하루도 정말 빨리 늘었다. 이중언어 사용자가 되길 원하면 그냥 역할을 나눠서 아이와 그 언어로 대화하면 된다"고 덧붙였다.앞서 타블로의 딸 하루는 지난 2월 유튜브 채널 '에픽하이'에 목소리로 출연해 삼촌들에게 유행하는 영단어를 알려주며 유창한 영어 실력을 자랑한 바 있다. 당시 만 16세인 하루의 성숙한 목소리와 원어민 같은 영어 실력이 화제를 모았다.한편, 타블로는 2003년 에픽하이로 데뷔 후 6년 만에 배우 강혜정과 백년가약을 맺었다. 그는 2010년 딸 하루를 품에 안았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr