힙합 그룹 에픽하이 멤버 타블로가 딸 하루의 영어 교육법을 공개해 눈길을 끌었다.
31일 유튜브 채널 '타블로'에는 '우정? 사랑? 육아? 인생상담 해드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 타블로는 구독자들의 고민을 읽고 답하는 상담 콘텐츠를 진행했다.
이날 한 구독자는 "영국인 남자친구와 진지하게 만나고 있습니다. 30대에 접어들며 결혼, 자녀 생각을 안 할 수가 없는데 미래 이야기지만 자녀가 이중언어 사용이 됐으면 좋겠는데 하루의 언어를 어떻게 교육하셨냐"며 고민을 털어놨다.
이에 타블로는 2세의 언어 교육에 대해 "남자친구는 영어를 하고 본인은 한국어를 유창히 하니 아이도 이중언어 사용자가 되는 데 전혀 문제가 없을 거다. 근데 균형은 맞춰주셔야 한다"고 조언했다.
특히, 타블로가 딸 하루에게 영어로만 말한다고 전해 놀라움을 안겼다. 그는 "제 와이프는 하루에게 한국어로만 말한다. 그리고 저는 하루한테 영어로 말한다"며 "예전에 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 나왔을 때 하루에게 영어로 말했더니 하루가 '영어 하지 마' 했던 장면이 있다. 그때까지지만 해도 하루는 영어를 한 마디도 못 했다"고 전했다.
타블로는 "저희는 정말 늦게 시작했다. 저는 하루가 마음을 열 때까지 기다렸다"며 "마음을 열고 나니 애들이 다 그렇듯 하루도 정말 빨리 늘었다. 이중언어 사용자가 되길 원하면 그냥 역할을 나눠서 아이와 그 언어로 대화하면 된다"고 덧붙였다.
앞서 타블로의 딸 하루는 지난 2월 유튜브 채널 '에픽하이'에 목소리로 출연해 삼촌들에게 유행하는 영단어를 알려주며 유창한 영어 실력을 자랑한 바 있다. 당시 만 16세인 하루의 성숙한 목소리와 원어민 같은 영어 실력이 화제를 모았다.
한편, 타블로는 2003년 에픽하이로 데뷔 후 6년 만에 배우 강혜정과 백년가약을 맺었다. 그는 2010년 딸 하루를 품에 안았다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
31일 유튜브 채널 '타블로'에는 '우정? 사랑? 육아? 인생상담 해드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 타블로는 구독자들의 고민을 읽고 답하는 상담 콘텐츠를 진행했다.
이날 한 구독자는 "영국인 남자친구와 진지하게 만나고 있습니다. 30대에 접어들며 결혼, 자녀 생각을 안 할 수가 없는데 미래 이야기지만 자녀가 이중언어 사용이 됐으면 좋겠는데 하루의 언어를 어떻게 교육하셨냐"며 고민을 털어놨다.
이에 타블로는 2세의 언어 교육에 대해 "남자친구는 영어를 하고 본인은 한국어를 유창히 하니 아이도 이중언어 사용자가 되는 데 전혀 문제가 없을 거다. 근데 균형은 맞춰주셔야 한다"고 조언했다.
특히, 타블로가 딸 하루에게 영어로만 말한다고 전해 놀라움을 안겼다. 그는 "제 와이프는 하루에게 한국어로만 말한다. 그리고 저는 하루한테 영어로 말한다"며 "예전에 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 나왔을 때 하루에게 영어로 말했더니 하루가 '영어 하지 마' 했던 장면이 있다. 그때까지지만 해도 하루는 영어를 한 마디도 못 했다"고 전했다.
타블로는 "저희는 정말 늦게 시작했다. 저는 하루가 마음을 열 때까지 기다렸다"며 "마음을 열고 나니 애들이 다 그렇듯 하루도 정말 빨리 늘었다. 이중언어 사용자가 되길 원하면 그냥 역할을 나눠서 아이와 그 언어로 대화하면 된다"고 덧붙였다.
앞서 타블로의 딸 하루는 지난 2월 유튜브 채널 '에픽하이'에 목소리로 출연해 삼촌들에게 유행하는 영단어를 알려주며 유창한 영어 실력을 자랑한 바 있다. 당시 만 16세인 하루의 성숙한 목소리와 원어민 같은 영어 실력이 화제를 모았다.
한편, 타블로는 2003년 에픽하이로 데뷔 후 6년 만에 배우 강혜정과 백년가약을 맺었다. 그는 2010년 딸 하루를 품에 안았다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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