'클라이맥스' 하지원 / 사진제공=KT스튜디오지니

'클라이맥스' 6화 스틸 / 사진제공=KT스튜디오지니

'클라이맥스' 하지원이 긴급 기자회견을 개최한다.31일 방송되는 ENA 월화드라마 '클라이맥스' 6화에서는 박재상(이가섭 분)이 쥐고 있던 녹취록 공개를 둘러싸고 극의 흐름이 급격히 요동친다.특히 오광재(서현우 분) 살인사건의 진실을 둘러싼 이해관계가 정면으로 충돌한다. 또 이를 막으려는 쪽과 끝까지 드러내려는 쪽의 선택이 엇갈리며 긴장감이 고조된다. 여기에 박재상 사망 이후 이어지는 여론 변화와 수사 움직임까지 더해져 상황은 예측할 수 없는 방향으로 빠르게 전개된다. 결국 인물들은 각자의 판단 아래 위험한 선택의 기로에 놓이게 된다.함께 공개된 스틸에서는 불안한 기류 속에서 통화를 이어가는 추상아(하지원 분)의 모습이 시선을 끈다. 이어 사건의 현장과 병원을 오가는 황정원(나나 분)의 모습이 교차되며 긴박한 흐름을 예상케 한다. 또 사건을 둘러싸고 각자의 결정을 내리는 방태섭(주지훈 분), 이양미(차주영 분), 권종욱(오정세 분)의 모습과 기자회견을 앞둔 듯 감정을 억누르는 추상아, 혼란 속에서 서로의 상황을 마주한 방태섭과 추상아의 모습까지 이어지며 관계의 변화를 암시한다.'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린다. 6화는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr