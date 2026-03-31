김고은, ♥커플 사진 공개됐다…상대는 10살 연하, 핑크빛 데이트 포착 ('유미의세포들3')

사진제공=티빙

1991년생 김고은과 2001년생 김재원의 커플 사진이 시선을 사로잡는다.31일 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3' 측이 유미(김고은 분)와 순록(김재원 분)의 커플 스틸을 공개했다.4년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다. ‘유미 그 자체’를 연기한 김고은을 중심으로 대세 청춘 배우 김재원의 합류, 믿고 보는 이상엽 감독과 송재정·김경란 작가의 재회가 기대를 높인다.공개된 커플 스틸은 스타작가가 됐지만 여전히 사랑이 어려운 유미와 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 ‘팩폭’을 날리는 담당 PD 순록의 두근거리는 눈맞춤의 순간이 담겨 있다. 쏟아지는 빗속 하나의 우산을 쓰고 있는 유미와 순록. 유미에게 기울어져 있는 우산과 순록의 젖은 어깨, 그리고 서로를 바라보는 눈빛은 심박수를 높인다.이어 어디로 향하는 듯 따사로운 햇살이 쏟아지는 기찻길에서의 눈맞춤까지 유미와 순록의 달콤한 케미스트리가 떨림을 유발한다. 무엇보다도 ‘혐관’에서 예측불허 사랑에 빠지는 유미와 순록의 로맨스가 시청자들의 연애 세포를 다시 깨울 전망이다. 작가로서 성공한 후 무미건조해진 일상에서 순록을 만나 다시 심장이 두근거리는 유미, 집밖에서는 저전력 모드로 생활하는 ‘집돌이’지만 유미를 만나 밖에서도 활기가 넘치는 순록, 두 사람의 설레는 변화가 궁금증을 자극한다.김고은은 “서로를 싫어하다가 어떠한 계기들로 인해 점차 가까워지는 유미와 순록의 관계성을 흐뭇하게 바라봐주시면 좋을 것 같다”면서 “작가 지망생이었던 유미가 유명한 로맨스 소설 작가가 되기까지의 여정에 함께 웃고 울어주셔서 유미가 좋은 작가가 될 수 있었던 것 같다. 오랜 시간 동안 유미의 성장을 응원해주신 시청자 세포분들께 진심으로 감사드리고 오래 기다려주신만큼 좋은 작품으로 보답 드리겠다”라고 전했다.김재원은 “사랑세포 같은 유미와 이성세포 같은 순록은 마치 시간이 지나면서 물감이 점차 스며드는 스펀지 같은 관계”라면서 “뜨거운 여름에 뜨거운 열정으로 훌륭한 분들과 함께 촬영해 영광이었던 작품이다. 시청자 분들이 '유미의 세포들 시즌3'를 오래 기다리셨을텐데 많은 관심과 사랑 부탁드린다”라고 당부했다.'유미의 세포들 시즌3'는 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개된다. tvN에서는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 1회씩 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr